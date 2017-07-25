Макрон принимает враждующих ливийских братьев

Французский президент пригласил в город Ла-Сель-Сен-Клу ливийского премьер-министра Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего самопровозглашенной Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара, который контролирует восток Ливии. Впервые такая встреча способна привести к совместному заявлению, пишет журналист Liberation Сельян Масе.

Эммануэль Макрон пригласил двух соперников в замок Ла-Сель-Сен-Клу, в департаменте Ивелин, принадлежащий министерству иностранных дел, говорится в статье.

"Все хорошо распланировано, - считают в Елисейском дворце. - Это благоприятный момент для начала встречи. На этой неделе новый спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саляма приступил к исполнению своих обязанностей: мы хотим использовать его миссию как доброе предзнаменование". Ливанский дипломат, поселившийся во Франции сорок лет назад, будет принимать участие в переговорах. Сначала, сразу после полудня, президент Французской Республики примет в Ла-Сель-Сен-Клу Фаиза Сараджа, возглавляющего правительство, признанное ООН и международным сообществом. Через три четверти часа настанет черед маршала Хафтара войти во дворец. Подобная символика немало говорит о жизненном пути, пройденном этим непокорным 70-летним военным, который всегда отказывался признавать Правительство национального согласия, отмечает автор статьи.

Из-за череды переворотов, устроенных Хафтаром, в глазах западных стран он стал ключевой фигурой для любых переговоров, продолжает Масе.

Маршал пользуется военной и дипломатической поддержкой Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, а также более косвенной поддержкой со стороны России. Своим продвижением на поле боя он во многом обязан помощи своих наставников, полагает журналист. Макрон, превративший прием спорных лидеров во имя дипломатического прагматизма в свой фирменный знак, решил предоставить Хафтару десять минут разговора с глазу на глаз до начала расширенных переговоров с Сараджем и Салямом. "Вопрос о правах человека будет затронут", - уточняет Елисейский дворец.

"Жан-Марк Эйро (экс-министр иностранных дел) уже говорил о необходимости включить Хафтара в мирный процесс в октябре 2015 года, напоминает Джалель Харшауи, готовящий в Университете Париж VIII кандидатскую диссертацию о международном значении ливийского конфликта. - С французской стороны имеет место все более открытое согласие признать Хафтара. При Олланде это была линия Ле Дриана, однако сюрпризом стало то, что Макрон оказался более роялистским, чем сам король: он хочет действовать очень быстро. И он склонен соглашаться с решениями, предложенными лагерем Хафтар-Каир-Абу-Даби, то есть исключить из переговоров нежелательных участников".

После встречи в Ла-Сель-Сен-Клу перед прессой выступит только французский президент. Однако совместное заявление двух главных действующих лиц Ливии, над которым уже двое суток днем и ночью работают делегации, должно быть опубликовано. Подобный документ станет настоящим событием. Его содержание, скорее всего, будет минимальным. Разработка уже давно упоминаемого формата Президентского совета не стоит на повестке дня, указывает Масе.

"Обе стороны скорее намерены настаивать на объявленных выборах, которые должны состояться весной 2018 года, - говорит один советник Елисейского дворца. - В документе нам хотелось бы также упомянуть о прекращении военных действий, за исключением антитеррористической борьбы". Таким образом, заявление может представлять собой лишь незначительный "первый шаг" для запуска переговоров, пишет автор статьи.

"Хафтар терпелив, время играет ему на руку. Соглашаясь на отдаленные выборы, он создает себе дипломатическое прикрытие на девять месяцев и может продолжить свое продвижение на местах. Он всегда презирал политические решения, считает Джалель Харшауи. - При этом каждый понимает, что выборы не станут разрешением проблем: представители Запада одержимы этой идеей, но в прошлом уже проводились голосования, которые лишь усилили хаос. Ливия истерзана военными действиями. До тех пор, пока мы будем игнорировать вооруженные группировки, мы ни к чему не придем". Поскольку Сарадж и Хафтар далеки от контроля над всей страной целиком, то даже в случае договоренности между двумя этими людьми будет трудно навязать компромисс всем мятежным группировкам, уверен журналист.