25 июля 2017 г. Чарли Сэвидж и Адам Голдман | The New York Times Кандидат Трампа на должность в Минюсте заявил, что когда-то представлял интересы российского банка "Брайан Э.Бенчковски, которого президент Трамп предложил поставить во главе уголовного подразделения министерства юстиции США, сообщил Конгрессу, что прежде представлял интересы "Альфа-банка", одного из крупнейших кредитно-финансовых учреждений России, владельцы которого связаны с президентом Владимиром В.Путиным", - пишут журналисты The New York Times Чарли Сэвидж и Адам Голдман. Бенчковски - партнер юридической фирмы Kirkland&Ellis, при администрации Буша работавший в Минюсте. Сегодня его кандидатуру рассмотрит юридический комитет Сената США. Издание напоминает: "В прошлом году "Альфа-банк" оказался в центре внимания в контексте потенциальных связей избирательного штаба Трампа с Россией после того, как специалисты по компьютерам обнаружили данные, наводившие на мысль об обмене сообщениями между сервером, связанным с Trump Organization, и сервером, связанным с банком". Однако, по словам действующих и бывших американских правоохранителей, ФБР заключило, что это не было тайным диалогом между штабом Трампа и Россией. "Эксперты возражали, что сервер, связанный с Trump Organization, по-видимому, контролировался фирмой Cendyn, которая занимается маркетингом, и что она рассылала электронные письма с рекламой отелей Трампа", - говорится в статье. Газета возвращается к Бенчковски. Он "информировал комитет, что соглашение его фирмы о неразглашении ранее запрещало ему сообщать о его работе на "Альфа-банк", но теперь он получил разрешение", пишут авторы, ссылаясь на датированное 19 июля письмо Бенчковски в комитет, оказавшееся в распоряжении газеты. "Бенчковски и его деловые партнеры изобразили то, что он представлял интересы "Альфа-банка", как нечто безобидное", - отмечают авторы. Его партнер по Kirkland&Ellis Вьет Дин приложил к своему письму конгрессменам два доклада фирм Mandiant и Stroz Friedberg, которые заключили, что передача данных между вышеупомянутыми серверами - не доказательство существенных контактов между "Альфа-банком" и Trump Оrganization. "В качестве жертвы очевидной злонамеренной мистификации "Альфа-банк" по-прежнему жаждет докопаться до подоплеки ложных утверждений о нем и готов оказать необходимую помощь комитету и всем другим правительственным властям", - написал Дин. Газета, однако, полагает, что исследование Mandiant "было в лучшем случае поверхностным", поскольку, по словам информированных источников, ее экспертам в основном были показаны метаданные сообщений, а их содержимое, если оно вообще существовало, было недоступно. Источник: The New York Times