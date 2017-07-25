Два практичных провала в памяти

В ходе предвыборной кампании зять Трампа Джаред Кушнер предстал в роли хитрого стратега. В афере с Россией он хочет выглядеть эдаким "склеротиком". Но и эта роль стала бы проблемой для администрации Белого дома, считает немецкое издание Der Spiegel.

"Джаред Кушнер - идеальный зять: именно этот образ еще недавно транслировался в рекламе, которая должна была привлечь китайских инвесторов к возглавляемому Кушнером проекту семейной империи в сфере недвижимости", - пишет автор публикации Давид Бёкинг.

Вместе с тем Кушнер может демонстрировать и откровенную забывчивостью. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют отдельные части его публичных заявлений по поводу начавшихся в понедельник слушаний перед специальной комиссией Сената. "В течение двух дней сенаторы задавали зятю президента Трампа вопросы о том, какую роль он сыграл в афере с возможным вмешательством русских в ход предвыборной кампании в США". Все ответы Кушнера, передает автор, сводятся к тому, что у него не было никаких тайных договоренностей с правительствами других стран и он не знает никого из предвыборного штаба Трампа, у кого бы такие договоренности были.

При этом супруг дочери Трампа Иванки признает, что встречался с представителями России по меньшей мере четыре раза - что само по себе вызывает много вопросов. "Прежде всего, это касается встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая обещала снабдить команду Трампа компрометирующей информацией о политическом конкуренте кандидата от Республиканской партии".

Если верить Джареду Кушнеру, на встречу его пригласил старший сын Трампа Дональд, о сомнительном предложении Весельницкой ему ничего не было известно, на саму встречу он опоздал и под благовидным предлогом покинул ее через 10 минут. Как он отмечает в своем письменном заявлении, "я не могу вспомнить, кто присутствовал еще на той встрече и не имею ни малейшего представления о документах, фигурировавших на ней".

"Весьма практичные провалы в памяти - но можно ли в них верить?" - задается вопросом журналист. Дело в том, что во встрече принимали участие не только российский адвокат Весельницкая и лоббист Ринат Ахметшин, которые, по некоторым данным, одно время работали в российских спецслужбах. На ней присутствовали и известный британский пиар-менеджер Роб Голдстоун, а также тогдашний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Сам Кушнер объясняет свою забывчивость потоком информации, которая свалилась на него в тот момент.

Шумиху наделала и встреча Кушнера с послом РФ Кисляком, поскольку на ней якобы обсуждалось создание секретного канала связи. По словам Кушнера, на встрече присутствовал тогдашний глава нацбезопасности Майкл Флинн и обсуждалась информация по сирийской войне, которую хотели передать российские генералы. "Соответствует ли это действительности, сегодня пытаются выяснить две комиссии Конгресса и спецпрокурор. Подливает масла в огонь скептического настроя тот факт, что такая якобы ограниченная осведомленность Кушнера явно не вяжется с той особой ролью, которую ему отвел его тесть".

Как напоминает автор, Джаред ни словом не упомянул о контактах с Россией, заполняя формуляр, необходимый для получения доступа к секретной информации. "И тут виноваты другие. Сотрудники его команды якобы отправили недозаполненный документ по недоразумению". "Вполне возможно, эта стратегия пригодится Кушнеру и на будущее: в своем заявлении он часто упоминает, что не может вспомнить тот или иной момент. Это позволит ему в будущем заполнить информационные пробелы", - отмечает автор материала.

Так или иначе, говорится в статье, команда Трампа отнеслась к связям с Россией весьма беспечно, хотя их взрывоопасность была очевидна еще в ходе избирательной кампании. "Как Трамп-младший, так и Кушнер до сих пор были заняты в бизнесе с недвижимостью в Нью-Йорке, дочь Иванка имела опыт лишь в сфере моды. Возможно, всего этого недостаточно, чтобы вот так взять и начать решать сверхсложные задачи внешней и оборонной политики", - пишет автор, указывая на то, что даже внутри Республиканской партии множатся голоса тех, кто не считает семейственность в Белом доме хорошей идеей.