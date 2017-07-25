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25 июля 2017 г.
25 июля 2017 г.

Йост Маурин | Tageszeitung

Биопродукция: недоверие к Украине

Украина хочет добиться от Евросоюза отмены жесткого контроля над импортом украинской биопродукции в ЕС уже в 2018 году, пишет немецкая газета Tageszeitung.

"Верховная Рада, вероятно, уже к концу нынешнего года примет новый закон о биопродукции, который будет основываться на экологических требованиях Европейского союза", - заявила изданию замминистра аграрной политики Украины Ольга Трофимцева. Кроме того, Украина "создаст базу данных обо всех украинских биопредприятиях". "Это сделает цепь поставок намного прозрачнее", - подчеркнула политик.

Украина, как отмечает издание, является одним из крупнейших поставщиков фуража для немецкой биоотрасли. Вплоть до середины 2016 года в ФРГ из Украины, по данным Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft, поставлялось 26% от потребляемого в Германии подсолнечника, 15% кукурузы и по 6% обычной пшеницы и пшеницы двузернянки.

Однако в конце 2014 - начале 2015 года выяснилось, что биодобавки в фураже, поступающем из Украины, содержат запрещенные в сельском хозяйстве яды. В продуктах питания, произведенных из этого сырья, пестицидов уже не было, однако такие продукты были изготовлены не таким экологичным способом, как того требует законодательство.

В этой связи Еврокомиссия в декабре 2015 года рекомендовала государствам ЕС перепроверять импортную биопродукцию из стран, входящих в зону риска. К примеру, в Нидерландах каждая поставка пшеницы, прибывающая в порт Роттердама, проверяется в лаборатории на содержание пестицидов.

Источник: Tageszeitung


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