Все больше беженцев приезжает в Германию на товарных поездах

Немецкая полиция регистрирует увеличение числа беженцев, прибывающих в Баварию через Италию и Австрию на товарных поездах, сообщает немецкая газета Die Welt.

После "снижения количества подобных случаев зимой и весной в последние два месяца снова наблюдается существенный рост, и это несмотря на предпринятые контрмеры", подчеркивают в полиции. В частности, в июне и июле на товарных и сортировочных станциях в Мюнхене были арестованы 58 и 46 беженцев соответственно.

Всего с начала года суммарное число мигрантов, попавших в Германию таким способом, составило 206 человек, а с октября по декабрь 2016 года - 256 беженцев. Последний подобный инцидент произошел в воскресенье - тогда было задержано шесть беженцев из Кот-д'Ивуара и Гвинеи, в том числе трехлетний ребенок. Все они прибыли на товарном поезде из итальянской Вероны.

В субботу кандидат на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц призвал проявлять больше солидарности по отношению к Италии. "Необходимо распределять беженцев в Европе и оказать поддержку Италии, чтобы не повторилась ситуация, которая произошла в 2015 году", - заявил Шульц.

Ситуация в Италии, как говорится далее, обострилась до предела. С начала года по середину июля в Европу через Средиземное море, по данным Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), прибыли свыше 110 тыс. человек, причем 93 тыс. из них - через морские порты в Италии.

Между тем на прошлой неделе местные власти в Баварии обратились к Ангеле Меркель с требованием не допустить нового массового притока беженцев в Германию. По словам бургомистра города Абенсберг Уве Брандля, "готовность местного населения принимать у себя мигрантов исчерпана". "Местные власти больше не смогут справиться с массовым притоком, как два года назад. Ошибка, сделанная осенью 2015 года, не должна повториться", - уверен он.