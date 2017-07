25 июля 2017 г. Редакция | The Washington Post Радикальный - но необходимый - упрек Трампу со стороны Конгресса Наконец-то Конгресс выглядит готовым одобрить первый значительный законопроект при администрации Трампа - и он станет крупным упреком президенту, пишет The Washington Post в редакционной статье. "Законопроект по санкциям, распространяющийся на Россию, который, как ожидается, Палата представителей рассмотрит во вторник, поставит политику президента Трампа по отношению к путинскому режиму под внешнее управление, не давая ему снимать санкции без одобрения Конгресса, - отмечает издание. - Это радикальный, но необходимый ответ на необъяснимую симпатию, которую Трамп выказал по отношению к Кремлю, а также на продолжающиеся вопросы по поводу российской поддержки его президентской кампании". Мера, которую готовится рассмотреть Палата представителей, резкая и может возыметь некоторые непреднамеренные последствия, предупреждает редакция. "Американская и европейская политика по Украине основывалась на предложении России ослабить санкции в случае проведения в жизнь мирного плана 2015 года, - говорится в статье. - Если теперь Путин заключит, что у него нет шансов получить эту награду, он может инициировать эскалацию все еще тлеющего конфликта в восточных областях Украины. Чиновники ЕС, в свою очередь, обеспокоены положениями законопроекта, предусматривающими санкции против компаний, которые вступают в партнерство с Россией при строительстве трубопроводов для экспорта газа и нефти, и грозят ответными мерами". Так или иначе, считает редакция, координация действий США и Европы по России может стать сложнее. И, тем не менее, действие Конгресса необходимо, убеждена газета. "Стало чересчур очевидным, что Трампу нельзя доверять защиту жизненно важных интересов США перед лицом неотступной российской агрессии. Он не проявил заинтересованности в том, чтобы остановить российские кибератаки, включая дальнейшие нападения на американскую избирательную систему". Как кажется, он готов пойти на крупные уступки Путину просто так, начиная с возвращения дипломатических зданий и кончая прекращением американской поддержки силам повстанцев в Сирии, отмечает издание. "Почему Трамп продолжает действовать именно так, остается загадкой, - подытоживает редакция. - Но Конгресс прав касательно ограничения ущерба". Источник: The Washington Post