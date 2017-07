25 июля 2017 г. Дэвлин Барретт, Филип Ракер и Карун Демирьян | The Washington Post Кушнер ответил на вопросы по России в рамках расследования в Сенате Джаред Кушнер, старший советник президента Трампа и его зять, потратил два часа в понедельник, отвечая на вопросы расследователей в Сенате относительно его контактов с российскими чиновниками. Различные расследования по поводу российского вмешательства во время президентской кампании 2016 года вступили в новую фазу, в которую вовлечены некоторые люди из ближайшего окружения Трампа, сообщают Дэвлин Барретт, Филип Ракер и Карун Демирьян в The Washington Post. После допроса за закрытыми дверями Кушнер сделал краткое заявление для журналистов перед Белым домом. "Позвольте мне очень четко заявить: я не сговаривался с Россией, и мне неизвестен никто другой в штабе, кто бы это делал, - передают авторы слова зятя Трампа. - У меня не было неподобающих контактов. Я не полагался на российские средства в моих бизнесах и был полностью прозрачен в предоставлении всей запрошенной информации". Кушнер полностью опроверг идею того, что Россия может быть ответственна за победу на выборах его тестя, говорится далее. "У Дональда Трампа был лучший месседж и он вел более умную кампанию, вот почему он выиграл, - цитирует издание Кушнера. - Указывать на обратное означает насмехаться над теми, кто за него проголосовал". Газета информирует, что за выступлением Кушнера в понедельник последует дальнейший допрос во вторник - вновь за закрытыми дверями - перед комитетом Палаты представителей, который также расследует российское вмешательство в предвыборной год. Кушнер и Белый дом воспользовались допросом, чтобы представить самое детальное опровержение - в виде письменного заявления на 11 страницах - идеи о том, что кто-либо из штаба пытался координировать что-либо с людьми, действующими от имени российского правительства, передают авторы. "В заявлении Кушнера подробно рассказывается о четырех встречах, которые у него состоялись с российскими чиновниками или гражданами за время кампании 2016 года или переходного периода, - говорится в статье. - Он описал их как краткие и непримечательные контакты с ним как с лицом, отвечавшим за связи с иностранными правительствами в штабе Трампа". Кушнер написал, что его первая встреча с российским чиновником состоялась в апреле 2016 года в отеле Mayflower Hotel в Вашингтоне, где Трамп произнес важную речь по внешней политике, за реализацию которой, как заявил зять президента, он отвечал, сообщают авторы. "Кушнер написал, что он посетил прием, чтобы поблагодарить организатора мероприятия, Дмитрия Саймса, издателя журнала о внешней политике The National Interest, - говорится далее. - Саймс представил Кушнеру четырех послов на приеме, включая российского посла Сергея Кисляка, заявил Кушнер". "Со всеми послами, включая Кисляка, мы пожали друг другу руки, обменялись короткими любезностями, я поблагодарил их за посещение мероприятия и выразил надежду, что им понравится речь кандидата Трампа и его идеи относительно нового подхода к американской внешней политике, - цитирует издание заявление зятя президента. - Послы также выразили заинтересованность в строительстве позитивных отношений в случае, если мы выиграем выборы. Каждый разговор продлился меньше минуты; некоторые дали мне визитки и пригласили меня на ланч в их посольствах. Я не воспользовался ни одним из этих приглашений, вот и все наши взаимодействия". Кушнер не сообщил, кем были другие три посла, с которыми он встретился на приеме, и он опроверг, что у него были какие-либо другие контакты с Кисляком в период кампании, оспаривая сообщение Reuters, что он два раза созванивался с послом. "Кушнер также описал участие во встрече в июне 2016 года, организованной его шурином Дональдом Трампом-младшим с российской женщиной-адвокатом, - рассказывает газета. - Он сказал, что она значилось в его календаре как "Встреча: Дон Мл./ Джаред Кушнер". Он написал, что пришел на встречу с опозданием, а когда он туда зашел, российский адвокат говорила о запрете на усыновление российских детей американцами". "Я понятия не имел, почему была затронута эта тема, и быстро решил, что мое время тратилось впустую на этой встрече, - передают журналисты слова Кушнера. - Недавний просмотр электронной почты подтвердил мое воспоминание о том, что встреча оказалась тратой времени и что, в поисках вежливого способа уйти и вернуться к работе, я действительно написал электронное письмо ассистенту, пробыв на встрече 10 мин или около того, со словами: "Можешь позвонить мне на мобильный? Мне нужен предлог, чтобы уйти со встречи". Также Кушнер подробно описал два взаимодействия с российскими чиновниками во время переходного периода, до того, как Трамп принял присягу президента 20 января, продолжают авторы. Первое из них, состоявшееся 1 декабря, было встречей с Кисляком в Trump Tower в Нью-Йорке. Генерал-лейтенант в отставке Флинн, который позднее стал советником президента по национальной безопасности, также участвовал во встрече. "Кушнер написал, что Кисляк затронул американскую политику в Сирии и хотел "передать информацию от тех, кого он назвал своими "генералами", - сообщает издание. - Но Кисляк сказал, что они не могут приехать в США и "спросил, есть ли в офисе переходной команды безопасная линия связи, чтобы провести разговор". Кушнер заявил, что он или Флинн объяснили, что таких линий не было, и что Кушнер спросил Кисляка, есть ли у русских "существующий канал для связи в его посольстве, которым мы можем воспользоваться, чтобы они комфортно себя чувствовали при передачи информации, которую они хотели сообщить генералу Флинну". В заявлении зятя Трампа говорится, что, по словам Кисляка, "это было невозможно", так что они договорились дождаться инаугурации, чтобы потом получить информацию. Газета напоминает, что в мае она писала об обсуждениях Кушнера и Кисляка касательно создания тайных линий связи, "хотя Кушнер указал в свидетельстве, что канал предполагалось создать для этого единственного разговора". "Я не предлагал "тайного неофициального канала", - передает издание слова зятя Трампа. - Я не предлагал постоянной тайной формы связи для тогдашнего периода или для момента, когда администрация вступит в должность. Я не упоминал о возможности использования посольства или какого-либо другого российского здания для какой-либо иной цели, кроме этого единственного возможного разговора в переходный период". Вторая встреча Кушнера с русскими в переходный период состоялась, по его словам, 13 декабря, когда, по настоянию Кисляка, он встретился с Сергеем Горьковым, банкиром, имеющим "прямую связь" с Путиным, говорится в статье. "Их встреча продлилась 20-25 минут, написал Кушнер, Горьков подарил два подарка - "произведение искусства из Новогрудка, белорусской деревни, откуда происходили мои дедушка с бабушкой", и мешочек земли оттуда, - передают авторы. - Кушнер передал подарки ассистенту и попросил его официально их зарегистрировать в офисе переходной команды". "Во время встречи, написал Кушнер, Горьков рассказал о своем банке и обсудил российскую экономику, выразив "разочарование американо-российскими отношениями при Обаме и надежды на лучшие отношения в будущем", - говорится в заключение статьи. - Кушнер написал, что "не обсуждалась никакая конкретная политика", включая санкции, наложенные администрацией Обамы". При участии Эшли Паркер Источник: The Washington Post