25 июля 2017 г. Уолтер Расселл Мид | The Wall Street Journal Следующий европейский кризис - балканский "На недавней закрытой встрече одного исследовательского центра хорошо информированного немецкого чиновника спросили, какая проблема в Европе волнует его больше всего. Он дал ответ без промедления: Западные Балканы, где назревает новый кризис, на фоне того как Турция и Россия подливают масла в огонь", - пишет профессор Бард-колледжа (США), редактор издания American Interest Уолтер Расселл Мид в статье для The Wall Street Journal. "При худшем сценарии Россия и Турция поддержат проводников своего влияния на Балканах - соответственно Сербию и Албанию - в их попытках перекроить границы региона. Сербское правительство при поддержке России может аннексировать значительную часть территории Боснии, населенную этническими сербами. Поддержка Турции может помочь Албании провести аналогичный маневр, не только в преимущественно албанском Косово, но и в Македонии, где большая часть значительного албанского меньшинства пожелала бы воссоединиться с родиной", - говорится в статье. "Перспектива членства в ЕС таких государств, как Сербия, Македония, Черногория, Косово и Босния, главным образом поддерживала хрупкий мир на Западных Балканах. Каждая балканская страна присоединилась бы скорее к ЕС, чем к России или Турции", - считает Мид. "Однако надежды на членство в ЕС в ближайшем будущем угасают", - отмечает он. Страны-члены ЕС, которых скоро станет не 28, а 27, не горят желанием принять к себе пять беспокойных новых балканских государств, которые сделают Евросоюз еще менее управляемым и будут ожидать финансовой помощи, в то время как бюджет ЕС после "Брекзита" будет нести дополнительную нагрузку, рассуждает эксперт. "Европейцы утверждают, что относительно небольшое краткосрочное американское участие - активная дипломатия и укрепление сил США в Косово - могут принести большой результат", - говорится в статье. Европейцы, которых беспокоит мир на Балканах, должны подумать о том, как бы убедить скептически настроенный Белый дом занять активную позицию. "Прежних доводов - о солидарности НАТО, защите свободы, боязни России - возможно, недостаточно. Трамп рассуждает в категориях сделок, и Берлину стоит задуматься о том, как вовлечь его в это", - считает Мид. Источник: The Wall Street Journal