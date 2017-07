25 июля 2017 г. Джереми Пейдж | The Wall Street Journal Китай готовится к кризису у северокорейской границы "Китай укрепляет оборону вдоль своей 880-мильной границы с Северной Кореей и передислоцирует силы в окрестных регионах, чтобы подготовиться к потенциальному кризису по ту сторону границы, в том числе к возможному военному удару США", - сообщает журналист The Wall Street Journal Джереми Пейдж. Ссылаясь на официальные сайты военных и правительства, а также интервью экспертов, корреспондент пишет: "Пекин осуществил многие из этих перемен в последние месяцы, приступив к ним в прошлом году". Опираясь на информацию на сайтах, газета перечисляет меры, принятые Китаем: "создание новой бригады по защите границ, круглосуточное видеонаблюдение за границей, проходящей по горным районам, при поддержке беспилотников, а также бункеры для защиты от ядерных и химических атак". "Вооруженные силы Китая, кроме того, объединили, передислоцировали и модернизировали другие части в приграничных регионах и опубликовали подробности недавних учений с участием спецназа, воздушно-десантных войск и других подразделений, которые, по словам экспертов, в случае кризиса могут быть направлены в Северную Корею", - говорится в статье. По словам американских и китайских экспертов, власти Китая готовятся к чрезвычайным ситуациям в Северной Корее, в том числе к коллапсу ее экономики, радиоактивным загрязнениям территории и военному конфликту. Эта подготовка "далеко не исчерпывается захватом буферной зоны в Северной Корее и обеспечением безопасности границы", говорит Марк Козед (Rand Corp.). "Когда начинаешь говорить об попытках других держав, особенно США и Южной Кореи, стабилизировать Северную Корею, захватить ядерное оружие или ОМП, в этих случаях, думаю, вы начинаете рассматривать гораздо более энергичные ответные меры Китая", - замечает он. По мнению Козеда, местом, где США и Китай впервые вступят в конфликт, станет именно Корейский полуостров. Издание пересказывает слова американских и китайских экспертов: "Хотя Пекин формально находится в союзе с Пхеньяном, не факт, что он будет защищать северокорейский режим, но он намерен предотвратить приток северных корейцев на северо-запад своей страны и защищать население в этом месте". "По словам этих людей, Пекин также, по-видимому, наращивает свои возможности для захвата северокорейских ядерных объектов и оккупации полосы в северной части страны, если силы США или Южной Кореи начнут наступление в сторону китайской границы", - продолжает корреспондент. В результате китайские и американские войска могут впервые с 1953 года встретиться лицом к лицу на Корейском полуострове. В мае отставной генерал-майор Ван Хайюнь, бывший военный атташе Китая в Москве, написал для одного из китайских аналитических центров статью, где утверждается, что Китаю следует обозначить "красную черту" для США: если США атакуют Северную Корею без одобрения Китая, Пекин будет вынужден осуществить военное вмешательство. "Китай должен потребовать, чтобы военные удары США не вызвали радиоактивного загрязнения, чтобы США не оккупировали районы к северу от нынешней "демаркационной линии", которая отделяет Северную Корею от Южной, и чтобы в Северной Корее не был установлен режим, враждебный Китаю", - пересказывает журналист. "Если вспыхнет война, Китай должен без колебаний занять северные районы Северной Кореи, взять под контроль северокорейские ядерные объекты и разграничить безопасные зоны, чтобы не допустить на северо-восток Китая волну беженцев и солдат распущенной армии", - пишет Ван. Некоторые эксперты полагают, что китайские вооруженные силы пока плохо готовы к операции в Северной Корее. "Но, как говорят иностранные дипломаты и эксперты, Китай, как и США, удивлен тем, как быстро развивается программа ядерных вооружений в Северной Корее. Пекин также опасается, что действия Пхеньяна идут во вред интересам безопасности Китая с тех пор, как в апреле США разместили в Южной Корее систему ПРО, которая, по утверждениям Китая, способна отслеживать и китайские ракеты с ядерными боеголовками", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal