Ученые разгадали формулу кассового успеха фильмов

Проанализировав 6147 киносценариев, ученые обнаружили, что "дуга эмоций" в "Крестном отце" - самая удачная в финансовом отношении

"Ученые раскрыли 6 формул триумфа, которые стоят за кассовыми успехами фильмов", - сообщает Daily Mail. Журналистка Феба Уэстон поясняет: "Исследователи проанализировали 6147 киносценариев и обнаружили, что "дуга эмоций", которая приносит самый большой финансовый успех, - так называемый "Человек в яме". Это хитросплетение эмоций включает, в том числе, уныние, за которым следует взлет. По словам ученых, средний бюджет фильмов, где используется этот прием, - 40,5 млн долларов, а их выручка - в среднем 54,9 млн долларов".

Издание сообщает, что схема "Человек в яме" использована в фильмах "Крестный отец", "Отступники" и "Бегущий по лезвию бритвы".

"Исследователи говорят, что эта "дуга эмоций" успешна не потому, будто обязательно порождает самые "любимые" блокбастеры, а потому, что порождает "самые обсуждаемые", - говорится в статье.

Руководителем исследования была Ганна Погребна, профессор Бирмингемского университета. Материалом стали сценарии фильмов, а также информация о кассовых сборах каждого фильма в стране, где он впервые вышел в прокат. "Каждый сценарий разделили на фразы и вычислили эмоциональную ценность каждой фразы - от "-1" (негативная в эмоциональном плане) до "1" (положительная в эмоциональном плане). Затем фразы наложили на действие фильма и выстроили "эмоциональный профиль" каждого блокбастера", - говорится в статье.

Получилось 6 типовых профилей: 1. "От бед к счастью" - "беспрерывный взлет к радости" ("Побег из Шоушенка"); 2. "От счастья к бедам" - "неуклонное сползание к унынию" ("Психо"); 3. "Человек в яме" - "уныние, а затем взлет" ("Крестный отец"); 4. "Икар" - "взлет, а затем уныние" ("Мэри Поппинс"); 5. "Золушка" - "взлет-уныние-взлет" ("Академия Рашмор"); 6. "Эдип" - "уныние-взлет-уныние" ("Все о моей матери").

"Оказалось, что самые большие сборы у фильмов с эмоциональным графиком "Человек в яме" - "радость-грусть-радость", - сообщает издание.

Однако профессор Погребна заверяет: "Тщательно подобранное сочетание бюджета картины с жанром может обеспечить финансовый успех фильму с любым эмоциональным профилем", - говорит она. По ее мнению, схема "Икар" хороша для малобюджетных фильмов, а "От счастья к бедам" - для картин с бюджетом более 100 млн долларов.