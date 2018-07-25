Право мужчин на секс

Incel, "движение, отстаивающее права мужчин", хочет лишить женщин права самим выбирать себе сексуального партнера. Ненависть, которую питают члены сообщества к женщинам, заводит их еще дальше: в апреле, сообщает Frankfurter Rundschau, в результате теракта, устроенного членом Incel, в канадском Торонто погибли десять человек.

"Общество начинает разрушаться в тот момент, когда женщине предоставляется право выбора". Это высказывание, обнаруженное на платформе Reddit, является квинтэссенцией идеологии так называемого сообщества Incel. Мужчины, входящие в его ряды, хотят добиться права на секс с женщинами - мнение последних при этом не должно играть никакой роли", - повествует автор публикации Соня Томазер.

Некоторые мужчины, говорится в статье, идут дальше вербальных нападок и лозунгов, преисполненных ненависти к женщинам: в этом году было совершено два массовых нападения, за которыми предположительно стоят члены движения.

Как сообщает автор статьи, в сообщество Incel (название образовано от involuntary - "недобровольно" и celibate - "воздержание") входят мужчины, которые не по своей воле не занимаются сексом или в жизни которых, на их взгляд, его не хватает. "Подобный недобровольный целибат отравляет им жизнь и злит их", - пишет журналистка. "Свою злость они выплескивают на тех, кто, по их мнению, виноват во всем этом: на женщин. Они хотят лишить их права самостоятельно выбирать сексуального партнера".

На англоязычном портале под названием The Red Pill на сегодняшний день зарегистрировано 278 тыс. так называемых "подписчиков", которые читают весь этот преисполненный ненависти контент. По мнению "отверженных", женщины в силу своей эмоциональности не в состоянии принимать осознанных решений. "Нехватку или отсутствие секса они связывают не с собой, а с сексуальной свободой, которая сегодня есть у женщины", - говорится в статье.

Женщина поверхностна, считают члены сообщества, "она выбирает тех, кто лучше выглядит и более успешен - в том числе поэтому ее надо лишить права на выбор того, с кем ей спать".

Самих себя они считают жертвами феминизма. "По мнению членов Incel, феминизм нужен лишь для того, чтобы отказывать мужчинам в праве на секс с женщинами", - передает автор статьи.

"Ненависть к женскому полу на этих платформах не знает границ: изнасилование не клеймится, отрицается как само понятие и даже становится рекомендацией к действию. Женщин оскорбляют здесь самыми грязными словами и не считают за людей".

В первую очередь, считает журналистка, речь для этих мужчин идет о власти. "Они считают, что общество, одной из основных идей которого является укрепление равноправия, лишает их якобы исконного права мужчин брать то, что они хотят. Это явствует из их постов в интернете, в которых также мелькает идея о том, что женщина не должна управлять страной и вообще иметь право участвовать в выборах".

"Для того чтобы восстановить свою власть, некоторые из них хватаются за оружие: 24 апреля этого года 25-летний мужчина убил в Торонто 10 человек. По данным полиции, незадолго до этого он якобы выложил на своей странице в Facebook зашифрованное послание, которое может указывать на его связи с Incel", - передает издание.

В 2014 году Элиот Роджер убил в Калифорнии 6 человек, затем покончил жизнь самоубийством. На видеозаписи 22-летний молодой человек объяснил, что в течение последних лет его отвергают женщины и теперь он их накажет за это.