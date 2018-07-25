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25 июля 2018 г.
25 июля 2018 г.

Генри Фой | Financial Times

Санкции ударили не только по российским олигархам

"Когда чиновники в Министерстве финансов США размышляли над тем, на каких россиян стоит обрушить санкции, чтобы наказать Москву за предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года, вряд ли в их разговорах фигурировала компания GV Gold", - пишет Financial Times.

"Золотодобывающая компания среднего уровня, которая в течение двух десятилетий постепенно укрепляла позиции в обширной добывающей промышленности страны, не принадлежит олигархам и не имеет больших политических связей, - поясняет автор статьи Генри Фой. - Во многих отношениях это одно из тех предприятий, которые, по словам критиков российской экономики, якобы не существуют в стране, где царят клептократы, подконтрольные государству гиганты и олигархи с сомнительной репутацией, имеющие друзей наверху".

Тем не менее, GV Gold стала невольной жертвой западных санкций, говорится в статье.

До заявления компании о сделке по поглощению конкурента, Kamchatka Gold, оставались считанные дни. Ловушка оказалась в том, что владельцем Kamchatka был Виктор Вексельберг, который оказался под очередными санкциями. Сделка была разорвана. Дальнейшие планы компании, включая первичное размещение акций, также сорваны, пишет автор.

"По контрасту с этой неопределенностью, секторы, непосредственно попавшие под санкции, идут вперед. Добыча Россией нефти и газа находится на максимуме за последние 30 лет, экспорт газа в Европу достиг рекордных уровней, а индексы нефти и газа на Московской фондовой бирже никогда не были выше", - сообщает Фой. "Крупные олигархи и политики могут быть номинальными жертвами санкций, но стоит обратить внимание на более обширный ущерб, нанесенный российским компаниям средней величины, чтобы увидеть их последствия в долгосрочной перспективе", - заключает корреспондент.

Источник: Financial Times


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