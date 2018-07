25 июля 2018 г. Ирвин Котлер, Давид Либаи и Герта Дойблер-Гмелин | The Guardian Бывшие министры юстиции трех стран обратились к Amnesty International с призывом признать Алексея Пичугина узником совести "Мы обращаемся к Amnesty International с просьбой признать Алексея Пичугина политическим заключенным и узником совести", - пишут бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер, бывший министр юстиции Израиля Давид Либаи и бывший министр юстиции Германии Герта Дойблер-Гмелин в письме*, которое публикует 25 июля печатная версия газеты The Guardian. "Алексей Пичугин, арестованный в 2003 году, - политический заключенный, отбывающий самый длительный тюремный срок в России. Сегодня ему исполняется 56 лет", - указывают они. "Пичугин был арестован 19 июня 2003 года, что стало первым ударом в кампании российского президента Путина, нацеленной на незаконную экспроприацию нефтяной компании ЮКОС. С тех пор Пичугин находится в заключении в РФ, став политическим заключенным, отбывающим самый длительный срок в путинской России, - напоминают авторы публикации. - Пичугин - заложник, которого Путин использует в стремлении найти рычаги давления на ряд влиятельных лиц. Среди них - Михаил Ходорковский, которому Соединенное Королевство предоставило политическое убежище на основании обвинений, частично совпадающих с обвинениями, предъявляемыми Пичугину. Самого Ходорковского Amnesty International в прошлом признала узником совести". "Пичугина содержат в печально известной тюрьме "Черный дельфин". Его неоднократно привозили на объекты, управляемые ФСБ, наследницей КГБ, где накачивали наркотиками и допрашивали без присутствия его адвокатов. В квартире престарелой матери Пичугина и в квартире его брата русские коммандос провели рейды. Он перенес показательные судебные процессы, основанные на сфабрикованных доказательствах и показаниях свидетелей, которые позднее отказались от своих слов, подтвердив, что выступили против Пичугина только вследствие того, что следователи назвали им его имя и сказали, что говорить. Европейский суд по правам человека дважды выносил решения о том, что процессы над Пичугиным были несправедливыми и нарушали стандарты международных прав человека", - указывают бывшие министры. "Amnesty International должна добавить свой голос к голосам Freedom House, Центру Рауля Валленберга по правам человека, Фонду Лантоса по правам человека и справедливости и Центру по правам человека "Мемориал", - уверены авторы. - Все эти организации признали Пичугина политическим заключенным. Пичугин таковым и является, и его продолжающееся заключение - это вой сирены, сигнализирующий о попрании законности в России господина Путина". *Это письмо опубликовано в сегодняшнем печатном выпуске газеты The Guardian на правах рекламы (Прим. ред.) Источник: The Guardian