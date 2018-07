25 июля 2018 г. AFP | The Guardian Соосновательница Femen Оксана Шачко найдена мертвой в своей парижской квартире "Оксана Шачко, одна из основательниц феминистского протестного движения Femen, была найдена мертвой в своей парижской квартире, как заявила организация", - говорится в статье AFP, опубликованной The Guardian. Тело 31-летней украинки было обнаружено в понедельник, рядом нашли записку о том, что это самоубийство, как заявили активистки Femen, передает издание. Шачко была одной из четырех активисток, основавших Femen на Украине в 2008 году. Проживавшая в эмиграции во Франции с 2013 года, она с тех пор покинула группу и занималась творчеством, говорится в статье. Действуя под лозунгом "Пришла, разделась, победила", Femen быстро привлек к себе внимание во всем мире своими топлес-демонстрациями против сексизма, пишет издание. "Их протест был также направлен против авторитаризма и расизма, одной из мишеней которого был российский президент Владимир Путин, а также крайне правая французская партия "Национальный фронт", - говорится в статье. Источник: The Guardian