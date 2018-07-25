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25 июля 2018 г.
25 июля 2018 г.

AFP | The Guardian

Соосновательница Femen Оксана Шачко найдена мертвой в своей парижской квартире

"Оксана Шачко, одна из основательниц феминистского протестного движения Femen, была найдена мертвой в своей парижской квартире, как заявила организация", - говорится в статье AFP, опубликованной The Guardian.

Тело 31-летней украинки было обнаружено в понедельник, рядом нашли записку о том, что это самоубийство, как заявили активистки Femen, передает издание.

Шачко была одной из четырех активисток, основавших Femen на Украине в 2008 году. Проживавшая в эмиграции во Франции с 2013 года, она с тех пор покинула группу и занималась творчеством, говорится в статье.

Действуя под лозунгом "Пришла, разделась, победила", Femen быстро привлек к себе внимание во всем мире своими топлес-демонстрациями против сексизма, пишет издание.

"Их протест был также направлен против авторитаризма и расизма, одной из мишеней которого был российский президент Владимир Путин, а также крайне правая французская партия "Национальный фронт", - говорится в статье.

Источник: The Guardian


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