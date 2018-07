25 июля 2018 г. Мари Мендра | The Guardian Путинская Россия - скрипучий корабль. Не верьте пропаганде "Этим летом чемпионат мира по футболу создал иллюзию, что Россия - страна с эффективным госуправлением и с населением, которое довольно жизнью", - пишет в статье для The Guardian Мари Мендра, профессор Парижской школы международных отношений (Sciences Po) и научный сотрудник Французского национального центра научных исследований (CNRS). "Но теперь, когда помпезное спортивное зрелище закончилось, россияне вернулись к серой реальности повседневной жизни и огромному дефициту перспектив. А идея, что страна сплотилась вокруг Владимира Путина, - выдумка", - продолжает автор. У иностранных наблюдателей есть соблазн позаимствовать черно-белый взгляд на Россию: "лидер господствует, и им восхищаются, а те, кто в нем сомневается, - исключение". Автор возражает: "На деле существуют три России. Первая - путинская Россия, которая зиждется на олигархической властной структуре и ее гигантской машине пропаганды. Вторая - Россия простых людей, многогранная, но с общими проблемами. Третья - Россия элиты высокопрофессиональных специалистов и верхней части среднего класса, которые выиграли от экономического бума 2000-х годов и которым теперь есть что терять". Мендра подчеркивает, что важно отличать российскую "правящую группу" от тех элит и верхней части среднего класса, которые далеки от власти. Многие из представителей второй группы "чувствуют себя бессильными, но остаются верны режиму. Однако за последние 10 лет многие высокопрофессиональные специалисты собрали чемоданы и покинули Россию", - пишет автор, отмечая, что многие из этих людей надеются вернуться и повлиять на жизнь России в постпутинский период. "За завесой своей напыщенности Путин боится комбинированной мобилизации народа и элиты сразу. Жалобы народных масс могут стать опасными, если интеллектуалы, журналисты и оппозиционные политики послужат для них усилителем. Исключительная популярность Навального и его антикоррупционного фонда демонстрирует, что формируется новая политика", - говорится в статье. "В конечном итоге может оказаться, что одного лишь стремления к глобальной мощи недостаточно, чтобы сплотить вокруг сильного правителя раздробленное общество и его различные элиты, - рассуждает профессор. - Россияне ожидают более качественной защиты от снижения уровня жизни, и многие подозревают, что цель пенсионной реформы - перенаправить еще больше денег на военные расходы и личное обогащение. Режим пытается отвлечь внимание от спада в отечественной экономике, провоцируя конфронтации с Западом, но это дорого, непродуктивно и не очень популярно. Однако Путин останется верен этому курсу вместо того, чтобы пойти на риск либерализации и подотчетности обществу". "Российское руководство, встревоженные элиты и пессимистичное общество находятся в состоянии нестабильного равновесия. Все три России начинают отчетливее осознавать, насколько ненадежно положение. Они внимательно наблюдают друг за другом. Путинизм как формула стабильности отжил свой век", - заключает автор. Источник: The Guardian