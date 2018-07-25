Инкубаторы шпионов: дело о шпионаже в России, в котором кое-что не сходится

"Рано утром в субботу группа сотрудников российских спецслужб двинулась к своей мишени - пожилому ученому, работающему в научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве", - пишет корреспондент Independent Оливер Кэрролл. Издание сообщает, что речь идет о 74-летнем Викторе Кудрявцеве, которого, по сообщениям российской прессы, судят по 275-й статье УК РФ - "государственная измена".

"По сообщению в газете "Коммерсант", Кудрявцев был арестован в связи с его работой по разработке материалов, используемых для новых гиперзвуковых ракетных комплексов". "Коммерсант" упоминает про ракетный комплекс "Кинжал", который, по утверждениям Путина, способен преодолеть любую существующую противоракетную оборону", - пишет издание.

Оппозиционный политик Геннадий Гудков, служивший с 1982 по 1993 год в подразделении КГБ по борьбе со шпионажем, говорит: "Кудрявцев, имеющий доступ к широкому ряду военных разработок, стал бы для кого-то весьма полезным активом".

Но Гудков указал, что в данном случае "вы не имеете никаких обычных красноречивых признаков шпионажа. Нет ни мотива, ни связи с иностранным куратором, ни тайной переписки, никакого ощущения, что было вознаграждение - будь то наличные деньги или обещание дать убежище, никаких регулярных встреч. Все это крайне подозрительно".

Гудков сказал, что не может исключить, что ученый разгласил государственную тайну "случайно". Но в таком случае была бы применена другая статья УК, пишет издание.

"Павел Лузин, специалист по космической и оборонной промышленности из Пермского государственного университета, тоже не убежден в преступлении ученого. Он говорит, что это дело похоже на другие процессы против пожилых исследователей, которых судили и заключили в тюрьму на основании шатких улик", - пишет издание.

По мнению Лузина, у Кудрявцева двадцать лет назад был шанс уйти из науки и заняться зарабатываем денег. "Поскольку он остался в науке, то "не стал бы теперь начинать торговлю тайнами". Нет, вероятно, ученого выбрали в качестве "козла отпущения" сотрудники спецслужб, которые хотят произвести впечатление на вышестоящих офицеров. Возможно, цель была в том, чтобы установить в научном сообществе режим страха: "Кремль горячо жаждет, чтобы правда о "Кинжалах" не выплыла, например, потому, что на самом деле их не существует в том виде, в каком они рекламируются", - пересказывает автор слова Лузина.

"Другой фактор, который, возможно, играет в этом роль, - крупная реорганизация, которая проводится в "материнской организации" королёвского института - Роскосмосе", - пишет издание. "Возможно, предполагает Гудков, ФСБ хотела показать свою силу, чтобы повлиять на реорганизацию", - отмечает издание.