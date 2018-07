25 июля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп будет кивать - а потом зайдет в Twitter Как только глава Еврокомиссии Юнкер покинет Белый дом, Трамп наверняка напишет что-то в Twitter против Европы, предрекает Der Spiegel. Трамп неожиданно пригласил в Вашингтон и Путина - Конгресс отреагировал заявлением, что в Капитолии ждут только "наших союзников". The Washington Post обсуждает, мог ли Трамп победить без "помощи русских" и что думают американцы о гипотетическом российском компромате на президента США. Глава Еврокомиссии Юнкер встречается сегодня в Вашингтоне с Дональдом Трампом, чтобы обсудить торговый конфликт между США и ЕС, сообщают корреспонденты Der Spiegel. "Для ЕС на карту поставлено очень многое. Недавно на саммите НАТО в какой-то момент казалось, что альянс стоит на краю пропасти, - теперь все ждут любого мало-мальски убедительного сигнала о том, что в сверхнапряженных трансатлантических отношениях все еще теплится жизнь", - говорится в статье. Трамп уже обложил импорт стали и алюминия из Европы штрафными пошлинами. Аналогичная мера может ожидать и ввозимые из ЕС автомобили. Последствия этого шага могут особенно дорого обойтись Германии, пишут журналисты. С точки зрения МВФ, из-за американских пошлин в 2020 году мировой ВВП может снизиться на 0,5%, или на 430 млрд евро. Кроме того, член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, которая приедет в Вашингтон вместе с Юнкером, предупредила, что в случае в введения таможенных штрафов на ввозимые автомобили под угрозой окажется 15 млн рабочих мест по обе стороны Атлантики. "Проблема в том, - комментируют авторы статьи, - что европейцы до сих пор не могут договориться, насколько жестко реагировать на политику Трампа. Это сильно ограничивает Юнкеру пространство для маневра". Трамп, несомненно, знает об этом и в преддверии визита Юнкера предложил в Twitter отменить все пошлины, барьеры и субсидии - и в США, и в ЕС. "Хозяин Белого дома знает, как настроить европейцев друг против друга: французы никогда не откажутся от европейской помощи в аграрном секторе", - говорится в статье. "Трамп в настоящий момент не заинтересован в том, чтобы договориться с европейцами, - считают авторы. - Гром и молнии в торговом споре добавляют ему очки у избирателей. Он хочет во что бы то ни стало добиться победы для республиканцев на промежуточных выборах в ноябре". Как показывают опросы, атаки Трампа на Европу приходятся по душе рабочему классу США. По словам еврокомиссара Гюнтера Эттингера, в задачу европейцев входит "донести до президента (США) сводный баланс наших торговых отношений. Суть нашего послания: наши торговые отношения выходят далеко за пределы автомобилей и продукции машиностроения". Произведет ли это впечатление на Трампа? "Он выслушает позицию Брюсселя, по-дружески покивает. А как только Юнкер покинет Белый дом, он наверняка зайдет в Twitter и напишет что-то против Европы", - предрекают журналисты. "На прошлой неделе Белый дом заявил, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон на очередной саммит этой осенью, удивив законодателей и высокопоставленных чиновников администрации. Путин пока не принял приглашение", - пишет The Wall Street Journal. "Если Путин приедет с визитом, по словам спикера Палаты представителей Пола Райана, российского президента не позовут выступить перед Конгрессом, что предлагали в предыдущие четыре года французскому президенту Эммануэлю Макрону, индийскому премьеру Нарендре Моди, Папе Римскому Франциску, премьер-министру Японии Синдзо Абэ, президенту Афганистана Ашрафу Гани и израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху", - говорится в статье. "Мы бы, конечно, не стали его приглашать на объединенное заседание, - сказал о Путине Райан. - Это право зарезервировано за нашими союзниками". Журналист The Washington Post Филип Бамп комментирует обнародованный во вторник соцопрос Квиннипэкского университета (штат Коннектикут, США). По целому ряду вопросов большинство республиканцев - в отличие от большинства американцев в целом и большинства демократов - почти единодушно встают на сторону Трампа, пишет он. "Большинство американцев считает, что Трамп хочет делать то, что лучше для него самого, а 87% республиканцев - что он хочет делать то, что лучше для страны. Большинство американцев полагают, что штаб Трампа вступил в сговор с Россией, но 87% республиканцев так не считают", - передает корреспондент. 89% республиканцев считают, что сам Трамп не вступал в сговор с Россией. Автор также указывает: "Больше половины страны считает, что во время встречи с Путиным Трамп не отстаивал главные интересы США, но 83% республиканцев говорят: "Да, отстаивал". Но "республиканцы отнеслись более скептически к конкретным геополитическим позициям, которые Трамп продемонстрировал на прошлой неделе", отмечает автор. "Большинство всех респондентов и примерно 60% республиканцев и независимых согласились с утверждением, что вина за состояние двусторонних отношений лежит и на США, и на России", - говорится в статье. А вот как отвечали американцы на вопрос: "Считаете ли вы, что у российского правительства есть компрометирующая информация о президенте Трампе?". "Да", - ответили 51% респондентов, в том числе 18% республиканцев, 55% независимых и 74% демократов. Автор подчеркивает, что так считает почти пятая часть республиканцев. "Республиканцы в целом на стороне Трампа в этом вопросе, но, вероятно, не так безоговорочно, как хотелось бы Трампу", - пишет Бамп. "Под давлением президент Трамп готов ненадолго и скрепя сердце признать, что в 2016 году имело место российское "вмешательство" (и тут же вновь именовать его "одной большой мистификацией"). Но он всегда уверяет, что заговор против Америки ни на что не повлиял", - пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут. Разведывательное сообщество в своем докладе, частично рассекреченном в январе 2017 года, заявило: "Мы не проводили анализ воздействия, которое деятельность россиян оказала на результат выборов 2016 года". Бут комментирует: "В то время как разведслужбы молчат о воздействии российской атаки, сторонние эксперты, изучившие кремлевскую кампанию (которая включала в себя похищение и огласку электронных писем Демократической партии, распространение пропаганды в интернете и хакерский взлом списков избирателей на уровне штатов), пришли к выводу, что она повлияла на выборы, на которых борьба была очень острой и решающее значение возымели менее 80 тыс. голосов в трех штатах. Экс-агент ФБР Клинт Уоттс пишет в недавно вышедшей книге "Пакостить врагу" (Messing with the Enemy), что "Россия абсолютно точно повлияла на президентские выборы в США", особенно в Мичигане и Висконсине, где Трамп победил с отрывом менее 1%". В качестве примеров автор упоминает о предполагаемой российской пропаганде в Facebook и Twitter. Россия также совершила хакерский взлом компьютерных электоральных систем как минимум в 39 штатах. "А было еще и ключевое воздействие, оказанное российскими хакерскими взломами документов Демократической партии", - продолжает журналист. Российская дезинформация была не единственным фактором, повлиявшим на итог, - вероятно, более важную роль сыграло заявление директора ФБР Коми 11 дней до выборов, что он возобновляет расследование в связи с электронными письмами г-жи Клинтон. Но Уоттс в своей книге заключает: "Без российских попыток влияния, полагаю, Трамп в день выборов отстал бы от г-жи Клинтон на недосягаемое расстояние". 