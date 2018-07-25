Франко-российская гуманитарная операция в Сирии с явной политической окраской

Это первое конкретное проявление хваленого франко-российского сближения по сирийскому досье, о котором говорили Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге 24 мая. В ночь с 20 на 21 июля 50 т гуманитарной помощи, предоставленной Парижем, были доставлены в Сирию российским военным самолетом. До сих пор ни одна западная столица не сотрудничала с Москвой, главным союзником Дамаска, с целью доставки гуманитарной помощи в Сирию, пишут журналисты Le Monde Изабель Мандро, Элен Саллон и Бенжамен Барт.

"Необычная операция, проводимая совместно с государством, которое под видом освобождения сирийского населения во многом повинно в его страданиях, оправдывается французским МИДом соображениями эффективности. Она представляется как тестовая попытка обхода ограничений со стороны сирийского правительства, известного способностью чинить препятствия работе ООН, главного оператора гуманитарной помощи в стране. Привлекая к участию Москву, МИД Франции надеется, что французскую гумпомощь ее получатели, в числе которых 500 тяжелораненых бойцов Восточной Гуты, получат быстрее", - сообщают авторы.

Между тем гуманитарное сообщество и сирийская оппозиция восприняли подобную инициативу с настороженностью, говорится в статье. "Это ошеломляющая смена курса, - выпалил руководитель НПО, вовлеченной в сирийское досье. - Разве доставленный груз оправдывает смешение жанров между гуманитарной и военной сферой, что нарушает принципы нашей профессии?"

"Русские бомбили все больницы Восточной Гуты, - возмущенно говорит Фади Дайуб, глава одной сирийской организации, активно действующей в пригороде Дамаска. - Лучше не делать ничего, чем заключать сделки с преступниками. Тем более, что 50 т гумпомощи - это капля в море в сравнении со всеми потребностями. Если это лишь начало, то гуманитарный шантаж уже не прекратится никогда".

Во французском МИДе приуменьшают значение такой критики, представляя ее эпизодом в спорах между предположительно идеалистичными поставщиками гуманитарной помощи и неизбежно прагматичными политиками. МИД настаивает на том, что гуманитарная помощь после выгрузки была передана представителям ООН, которые проконтролируют ее распределение, что является гарантией если не эффективности, то по крайней мере беспристрастности, передают журналисты.

Однако Офис по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Дамаске утверждает прямо противоположное, сообщают журналисты. По его мнению, прибывшая помощь была размещена на складах гуманитарной организации Сирийский арабский Красный Полумесяц (SARC), которая доставит ее в Восточную Гуту, по согласованию с сирийским правительством. "ООН не исполняет контролирующую функцию, - говорит Линда Том, официальный представитель агентства, с которой связалась Le Monde. - В коммюнике французских властей допущены ошибки".

В конечном счете, по мнению одного ооновского эксперта, эта поставка является скорее частью политического действия, нежели гуманитарной операции, говорится в статье. "Для французов это способ вновь вступить в игру на Ближнем Востоке, - сказал он. - Они попробовали действовать вместе с США, но это не сработало, так как Трамп хочет выйти из боя. Следовательно, либо они договариваются с русскими, либо продолжают сидеть в своем уголке".