Оксана Шачко: смерть разочарованной участницы Femen

Одна из основательниц движения Femen и художница Оксана Шачко покончила с собой в возрасте 31 года, пишет журналист Liberation Кентен Жирар.

Среди участниц движения Femen во Франции она была не самой медийной. Но самой блестящей, артистичной, нетипичной, радикальной, анархистской. 31-летняя украинка Оксана Шачко была найдена повешенной в понедельник 23 июля в своей маленькой квартирке, расположенной на парижской окраине, говорится в статье.

Объявление о ее смерти обнародовала Инна Шевченко, нынешний лидер этого феминистского движения во Франции. "Оксана Шачко - одна из самых выдающихся женщин нашей эпохи, одна из самых великих активисток, жестоко боровшаяся против несправедливости, с которой она сталкивалась", - сказала она.

Инне Шевченко, чья группа по-прежнему действует, хотя ее акции с трудом достигают былого размаха, досталась медийная слава и вознаграждения. Оксане Шачко - необеспеченность, проблемы с жильем и возобновлением документов, каторжный труд, комментирует Жирар. "Жизнь в Париже была очень тяжелой", - рассказывает нам по телефону со слезами в голосе ее подруга художница Аполония Брейль, принимавшая политических беженцев в своем альтернативном театре Lavoir moderne в XVII округе, который сегодня закрыт.

В детстве Оксана Шачко интересовалась рисованием и увлеклась православными иконами, в 8-летнем возрасте она поступила в художественную школу, предназначенную для взрослых, говорится в статье. "Поскольку она была ребенком, ей разрешалось ходить в церковь и рисовать в таких местах, куда женщин обычно не пускают", - рассказывает Аполония. В 12 лет у нее был кризисный период, она хотела уйти в монастырь и стать невестой Бога. Мать ее удержала.

Постепенно Оксана стала обнаруживать коррупцию в религиозной сфере, власть патриархата и заинтересовалась общественной деятельностью. Она участвовала в первых акциях Femen в 2008 году, когда девушки еще не выступали с обнаженной грудью. Из всех участниц она оставалась ближе всего к изначальной сути проекта - то есть партизанско-коммуникативного, анархо-феминистского и атеистического движения, со свойственным ему духом Лютера Блиссета, когда активист должен оставаться анонимным и не стремиться к личной славе. "Любой человек может объявить себя участником Femen", - когда-то объяснила нам она.

Начиная с 2014 года, она стала дистанцироваться от Femen и сосредоточилась на своей первой увлеченности - искусстве. В 2016 году она выставила свои иконописные работы по дереву с золотой фольгой в галерее Mansart в Париже, отмечает журналист.

"Люди не смогут понять, через что она прошла, - рассказывает Аполония Брейль. - На Украине ее арестовывала полиция, в Белоруссии - политическая служба, она пережила предательство своих друзей". В 2014 году, когда две подруги вместе участвовали в театральных представлениях в Lavoir moderne в Париже, туда вбежал мужчина, похожий на скинхеда, и пырнул ножом двух человек, оказавшихся в тяжелом состоянии. Он нацеливался на участниц Femen, которые там больше не проживали, пишет автор статьи. "Это было еще до терактов, до осознания и прочего. Нас никто не защищал. Мы вернулись в Lavoir и вынуждены были губкой отмывать пол от крови, в полном одиночестве, - вспоминает Аполония. - Это на нас очень сильно подействовало. Оксана говорила, что на этих людей напали из-за нее".

Никто не знает, что вновь повергло ее в печаль, но несколько дней назад в жизни Оксаны Шачко снова произошел трагический виток, пишет Жирар. В своем предпоследнем посте в Instagram в пятницу она написала по-английски: "Я ничего не думаю о том, что я пишу". В последнем, на следующий день: "Вы - фейковые, ненастоящие".