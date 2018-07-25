Сексуальные домогательства в самолете: когда пассажиры становятся преступниками

О таких инцидентах говорят редко, при этом количество случаев сексуальных домогательств на борту самолетов растет, сообщает журналист немецкого издания Stern Тиль Бартельс.

"Это случилось во время 10-часового ночного перелета из Сиэтла в Амстердам. Эллисон Дваладзе дремала на борту самолета авиакомпании Delta Air Lines, когда почувствовала чужую руку в своей промежности: сосед засунул бизнесвумен руку между ног", - повествует автор.

То, что произошло с Дваладзе, - не единичный случай. В начале этого года после посадки в Детройте самолета авиакомпании Spirit Airlines был арестован 22-летний индиец, который, как рассказала одной из местных газет пострадавшая, "засунул свои пальцы в ее гениталии и интенсивно ими двигал". Обвиняемый сразу прекратил свои действия после того, как женщина проснулась. Но это было еще не все, отмечает Бартельс: жена предполагаемого преступника все время сидела рядом на месте у прохода.

По словам сотрудника ФБР Майка Адамса, несколько лет работающего в аэропорту Сиэтла, случаи, когда женщинам трогают промежность или грудь, широко распространены, однако о них никто не сообщает. По наблюдениям Адамса, сексуальные домогательства чаще всего происходят во время поздних вечерних перелетов или так называемых "красноглазых полетов", ночных перелетов между западным и восточным побережьем Северной Америки.

По данным опроса, проведенного среди 2000 стюардесс профсоюзом бортпроводников Association of Flight Attendants, каждая вторая стюардесса испытывала домогательства со стороны пассажиров. Только в каждом втором случае к ситуации были подключены соответствующие инстанции, передает издание.

После того, как в ходе общения с авиакомпанией выяснилось, что экипаж самолета не задокументировал инцидент, Эллисон Дваладзе создала в Facebook страницу под названием "Защитим пассажиров авиакомпаний от посягательств". Среди историй женщин, присоединившихся к акции, оказалось несколько случаев домогательств мужчин и к несовершеннолетним, говорится в публикации.

По словам представительницы ФБР, количество заявленных случаев сексуальных домогательств в самолетах растет: если в 2015 году только в США их было 40, то в 2016 году количество инцидентов возросло до 57, а в прошлом году составило 63. В Индии сексуальные домогательства на борту самолетов привели к тому, что государственная авиакомпания Air India в январе 2017 года впервые в мире выделила один ряд мест исключительно для женщин, путешествующих в одиночку.

В США в сентябре 2017 года сенаторы Патти Мюррей и Боб Кейси выступили с законодательной инициативой о введении центрального реестра случаев домогательств и организации обязательных тренингов для бортпроводников, обучающих общению с жертвами сексуальных домогательств. Однако поддержит ли это предложение большинство, остается под вопросом, отмечает Бартельс: ведь и Дональд Трамп, когда он еще не был президентом, якобы приставал к женщине на борту самолета. По словам пострадавшей Джессики Лидс, он трогал ее за грудь и пытался залезть под юбку. Трамп был "как осьминог", "его руки были повсюду", рассказала женщина.

Элиссон Дваладзе и Майк Адамс тем временем разработали рекомендации для женщин, путешествующих на самолете. Так, среди прочего, они советуют бронировать место у прохода, так как большинство домогательств происходит на местах у окна и посередине, а также, в случае домогательства, требовать у экипажа вызова в самолет после посадки правоохранительных органов.