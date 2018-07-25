После огня приходит ярость

Свирепствующие в Греции пожары убили целые семьи. К востоку от Афин один квартал сгорел полностью. Некоторые жители теперь говорят, что катастрофы можно было избежать, пишут журналисты швейцарского издания Tagesanzeiger Алекс Рюле и Луиза Зеелинг.

"Я видел много больших пожаров, но таких быстрых - никогда", - рассказал в разговоре с журналистами Максимос Сапранидис, член добровольной пожарной охраны. Весь его дом сгорел. "Мы живы, больше не осталось ничего", - говорит мужчина. При вопросе о том, не остались ли в доме ценные вещи, на глазах мужчины выступили слезы. "Да, мое детство. Вон тот черный угол сзади - это был сад, в котором я научился ходить", - поделился Сапранидис. Деревня Мати разрушена почти полностью, констатируют журналисты.

Регион, являвшийся популярным местом отдыха, превратился в зону бедствия. Спасательные службы обнаружили по меньшей мере 74 погибших, среди которых есть дети. Недалеко от портового города Рафина были найдены тела 26 человек, плотно прижавшихся друг другу, - судя по всему, это были семьи, которые окружило пламя.

"Как в Помпеях", - говорит Ставрос Михалопулос, пенсионер, который развозит по улицам Мати воду и сэндвичи. Вечером он видел, как сотни людей, спасаясь от жара, бежали к морю, передает издание.

Теперь говорят, что виноват, конечно, сильный ветер, засуха, незастроенные площади между домами, заваленные сухим деревом. Однако в округе не было воды для тушения пожара. "Это задача администрации", - подчеркивает Сапранидис. По-видимому, все цистерны и резервуары в окрестностях были пустыми.

"В этой связи возникает много вопросов: были ли власти достаточно подготовлены? Почему не было своевременной эвакуации? Лесные пожары происходят в Греции каждый год, и не всегда они бывают настолько разрушительными. В памяти людей живы воспоминания о пожарах 2007 года, унесших жизни 70 человек. Тогда тоже было и несколько очагов возгорания, и ветер, и экстремальная засуха, и перегруженные власти. Для многих катастрофа стала доказательством полной недееспособности государства. С тех пор что-то было сделано, но, вероятно, недостаточно", - констатируют Рюле и Зеелинг.

"В Греции пожары имеют печальную традицию, - продолжают журналисты. - Нередко за ними скрывается незаконный захват земли: если сгорает лесной участок, право использования земли легко поменять. К тому же земельный и лесной кадастр еще не готов, что облегчает незаконное использование земли".

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур и пообещал, что никто не останется без помощи и без ответов на свои вопросы, передает издание.