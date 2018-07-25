Место преступления - школа

Насилие против школьников и учителей растет по всему миру. Журналисты немецкого издания Tageszeitung сообщают о ситуации со школьным насилием в Афганистане, Уганде, на Украине, в Мексике и Нигерии.

В Афганистане, наряду с Нигерией, отмечается самое высокое в мире количество атак и угроз, направленных на учителей и школьников, пишет Томас Руттиг, но количество терактов в школах значительно сократилось. За этим скрывается два противоположных тренда, поясняет журналист. С одной стороны, "Талибан"*, крупнейшая повстанческая группировка в стране, проявляющая значительную активность примерно на 70% территории, с 2012 года отказалась от своей многолетней политики, направленной против образовательной системы. До этого талибы закрывали в подконтрольных им регионах школы, особенно для девочек, и одновременно пытались разрушать школы на территориях, контролируемых правительством. Теперь они планируют взять сферу образования под свой контроль и, в частности, заключили в некоторых регионах соглашения с центральным правительством о финансировании школ.

Однако новое местное ответвление ИГИЛ* взяло на вооружение прежний воинствующий курс "Талибана", продолжает Руттиг. В последнее время увеличилось количество кровавых атак. Так, боевики ИГИЛ* атаковали филиал министерства образования в городе Джелалабад и подожгли школу в районе Батикот. Даже при умеренном "Талибане" школы Афганистана остаются одной из главных целей для атак, констатирует журналист.

Большинство женщин, участвовавших в опросе, проведенном специальным комитетом при Университете Макерере в Уганде (в опросе приняли участие 234 человека, 60% из них - женщины), признались, что принуждались к сексу лекторами и профессорами, передает Симоне Шлиндвайн. Коррупция в сфере образования является повседневным явлением в стране. Согласно докладу Университета Макерере, зачастую за допуск к экзаменам можно "заплатить" предоставлением сексуальных услуг. Из-за высокой стоимости обучения почти никто не может позволить себе повторно пройти семестр - и этим бесстыдно пользуются профессора, отмечает журналистка.

Бернхард Клазен передает из украинского города Горловка, контролируемого ДНР. Бои с украинскими войсками здесь обычное явление, пишет корреспондент. По словам учительницы, пожелавшей остаться анонимной, ей с классом уже сотни раз приходилось укрываться в бункере - там, по ее словам, можно проводить и занятия. Дети, испытывающие тревожные расстройства, не получают психологической помощи, отметила женщина. "Школьники Горловки олицетворяют многих детей по обе стороны фронта, для которых школьные будни проходят в зоне боевых действий, - пишет Клазен. - Как сообщал Детский фонд ООН в мае, от войны на востоке Украины пострадали более 700 школ". По данным министра иностранных дел Украины на июнь текущего года, в вооруженном конфликте в Донбассе погибли более 240 детей, передает журналист.

В штате Герреро в Мексике осенью прошлого года в результате угроз со стороны криминальных группировок были закрыты 663 школы, сообщает Вольф-Дитер Фогель. Вооруженные мужчины ходили по школам с автоматами и гранатометами, чтобы проверить, что учебные заведения были закрыты. Педагоги начали преподавать через WhatsApp и Facebook. Возможно, атаки были направлены на учителей, так как педагоги освещают положение дел с критической точки зрения и, таким образом, являются врагами преступников, либо имели целью показать власть и напугать население, поясняет журналист. Криминальные группировки терроризируют население во многих штатах Мексики, говорится в публикации.

Посещать школу опасно и в Нигерии, в частности на северо-востоке страны, где c 2009 года распространилась террористическая группировка "Боко харам", постоянно целенаправленно атакующая школы, отмечает Катрин Гэнслер. Внимание всего мира было привлечено к ней, когда террористы похитили 276 учениц школы в городе Чибок 14 апреля 2014 года. До сегодняшнего дня не освобождены либо умерли в плену 100 девушек.

Западное образование является для террористов грехом, поясняет журналистка. Свои атаки группировка использует и для привлечения международного внимания.

По данным UNICEF, группировкой "Боко харам" были разрушены 1,4 тыс. школ, с 2009 года были убиты как минимум 2295 учителей, 19 тыс. пустились в бегство. По мнению экспертов, посещение школ в Нигерии станет возможным только после улучшения общей ситуации с безопасностью в стране, передает Гэнслер.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические организации, запрещенные в РФ.