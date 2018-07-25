Сбитый самолет как предупреждение

Израильские ВВС сбили сирийский истребитель в воздушном пространстве Израиля. По мнению постоянного автора Die Welt Рихарда Херцингера, это было более чем заурядным инцидентом. "Это было сигналом, отправленным, в том числе, в адрес Владимира Путина", - говорится в статье.

Чем ближе силы режима Асада подходят к границам занятых израильтянами Голанских высот, тем больше возрастает угроза для еврейского государства. "Иранские войска и проиранские вооруженные формирования, выступающие на стороне сирийского режима, могут обосноваться в непосредственной близости от Израиля", - замечает Херцингер.

Израиль давно подвергает авиаударам иранские цели в Сирии - "с молчаливого согласия России, которая будет терпеть действия Израиля до тех пор, пока тот не атакует сирийскую армию или российские позиции". Однако этот статус-кво, похоже, трещит по швам, пишет журналист. "Израиль хочет, чтобы Москва добилась от иранцев ухода из Сирии - соответствующие заверения Москвы выглядят, однако, неправдоподобно".

"Путину и его стратегам наверняка известно, что зависимый от Тегерана режим Асада не сможет удержать власть без иранского военного присутствия - кроме того, уже давно невозможно провести линию между "регулярной" сирийской армией и руководимыми из Ирана вооруженными формированиями", - говорится в статье.

"С целью предотвратить открытую конфронтацию между израильтянами и режимом Асада Москва пытается сдерживать Израиль, выступая с осторожными предложениями. Но вера премьера Нетаньяху в искренность Путина, похоже, на исходе. Освобождение членов гуманитарной организации "Белые каски", осажденных войсками Асада, стало первым фактом вмешательства Израиля в военные действия в Сирии", - передает Die Welt.

Эта операция может расцениваться как сигнал, посланный в адрес Кремля: "Израиль не пощадит находящегося под защитой Москвы Асада, когда речь зайдет об израильской безопасности. Это же самое послание стоит за сбитым сирийским истребителем", - уверен Херцингер.