25 июля 2018 г. Редакция | The Washington Post Если НАТО устарело, почему Путин борется с ним так упорно? "Президент Трамп, возможно, считает, что НАТО устарело, но Владимир Путин очевидно нет. Российский лидер по-прежнему полон энтузиазма, когда дело касается экстремальных и иногда контрпродуктивных мер по прекращению расширения альянса, как показала нехарактерная ссора между Кремлем и обычно русофильским правительством Греции", - пишет редакция The Washington Post. "Проблемы начались в июне, когда после тянувшихся десятилетиями споров левое греческое правительство Алексиса Ципраса, наконец, достигло соглашения с Македонией, чье название Афины оспаривали с тех пор, как четверть века назад она стала независимым государством. В обмен на принятие ее соседом имени Республика Северная Македония Греция согласилась разблокировать вступление маленькой балканской страны в НАТО и ЕС", - напоминает издание. "Согласно греческим властям, Россия попыталась подкупить греческих клириков и чиновников, чтобы они воспротивились соглашению; по словам премьер-министра Македонии, Москва перевела сотню тысяч долларов тамошним противникам НАТО, включая футбольных хулиганов, которым заплатили за устройство беспорядков", - пишет газета. Редакция напоминает, что Россия также пыталась предотвратить вступление в НАТО Черногории. Ссора из-за Македонии является напоминанием о том, что в своем стремлении восстановить статус России как супердержавы Путин часто перебарщивает, считает редакция. "С помощью Трампа или без нее, Македония, возможно, вступит в НАТО", - заключает издание. Источник: The Washington Post