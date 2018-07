25 июля 2018 г. Макс Бут | The Washington Post Трамп не победил бы без русских "Под давлением президент Трамп готов ненадолго и скрепя сердце признать, что в 2016 году имело место российское "вмешательство" (и тут же вновь именовать его "одной большой мистификацией"). Но он всегда уверяет, что заговор против Америки ни на что не повлиял, говорит, что это "оправдания демократов за проигрыш выборов 2016 года", - пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут. Другие республиканцы, в том числе спикер Палаты представителей Пол Райан, говорят: "очевидно", что российское вмешательство "не оказало осязаемого эффекта на наши выборы". Разведывательное сообщество в своем докладе, частично рассекреченном в январе 2017 года, заявило: "Мы не проводили анализ воздействия, которое деятельность россиян оказала на результат выборов 2016 года". Бут комментирует: "В то время как разведслужбы молчат о воздействии российской атаки, сторонние эксперты, изучившие кремлевскую кампанию (которая включала в себя похищение и огласку электронных писем Демократической партии, распространение пропаганды в интернете и хакерский взлом списков избирателей на уровне штатов), пришли к выводу, что она повлияла на выборы, на которых борьба была очень острой и решающее значение возымели менее 80 тыс. голосов в трех штатах. Экс-агент ФБР Клинт Уоттс пишет в недавно вышедшей книге "Пакостить врагу" (?Messing with the Enemy?), что "Россия абсолютно точно повлияла на президентские выборы в США", особенно в Мичигане и Висконсине, где Трамп победил с отрывом менее 1%". В качестве примеров автор упоминает о предполагаемой российской пропаганде в Facebook и Twitter. "Россия также совершила хакерский взлом компьютерных электоральных систем как минимум в 39 штатах, и, хотя нет никаких доказательств того, что результаты подсчета голосов были изменены, российская сторона, возможно, воспользовалась похищенными данными, чтобы таргетировать свои действия в социальных медиа, или поделилась результатами с избирательным штабом Трампа. Сенатский комитет по делам разведки обнаружил, что "в небольшом числе штатов" российская сторона, возможно, смогла "изменить или стереть данные о регистрации избирателей", потенциально отняв гражданские права у электората г-жи Клинтон", - пишет автор. "А было еще и ключевое воздействие, оказанное российскими хакерскими взломами документов Демократической партии, - документов, которые распространялись преимущественно WikiLeaks", - продолжает журналист. Автор отмечает: "Даже если бы россияне потерпели неудачу, они все же атаковали нашу демократию. Но они не потерпели неудачу: Трамп победил. Российская дезинформация была не единственным фактором, повлиявшим на результаты, и, вероятно, в конечном итоге она сыграла не столь важную роль, как заявление директора ФБР Коми за 11 дней до выборов, что он возобновляет расследование в связи с электронными письмами г-жи Клинтон. Но Уоттс в своей книге заключает: "Без российских попыток влияния, полагаю, Трамп в день выборов отстал бы от г-жи Клинтон на недосягаемое расстояние". Источник: The Washington Post