25 июля 2018 г. Филип Бамп | The Washington Post Каждый пятый республиканец думает, что у Путина есть компрометирующая информация на Трампа По целому ряду вопросов большинство республиканцев - в отличие от большинства американцев в целом и большинства демократов - почти единодушно встают на сторону Трампа, пишет журналист The Washington Post Филип Бамп, комментируя обнародованный во вторник соцопрос, который был проведен американским частным Квиннипэкским университетом (штат Коннектикут). Корреспондент перечисляет несколько вопросов, при ответах на которые республиканцы сильнее всего отдалились от мнения американцев в среднем: "Большинство американцев считает, что Трамп хочет делать то, что лучше для него самого, а 87% республиканцев - что он хочет делать то, что лучше для страны. Большинство американцев полагают, что штаб Трампа вступил в сговор с Россией, но 87% республиканцев так не считают". 89% республиканцев считают, что сам Трамп не вступал в сговор с Россией. Автор также указывает: "Больше половины страны считает, что во время встречи с Путиным Трамп не отстаивал главные интересы США, но 83% республиканцев говорят: "Да, отстаивал". Но "республиканцы отнеслись более скептически к конкретным геополитическим позициям, которые Трамп продемонстрировал на прошлой неделе", пишет автор. Республиканцы не относятся к Путину положительно, полагают, что США должны уважать свой альянс с НАТО, демонстрировать поддержку в адрес союзников и критиковать противников. Кроме того, "большинство всех респондентов и примерно 60% республиканцев и независимых согласились с утверждением, что вина за состояние двусторонних отношений лежит и на США, и на России", говорится в статье. А вот как отвечали американцы на вопрос: "Считаете ли вы, что у российского правительства есть компрометирующая информация о президенте Трампе?". "Да", - ответили 51% респондентов, в том числе 18% республиканцев, 55% независимых и 74% демократов. Автор отмечает, что так считает почти пятая часть республиканцев. "Республиканцы в целом на стороне Трампа в этом вопросе, но, вероятно, не так безоговорочно, как хотелось бы Трампу", - пишет Бамп. Источник: The Washington Post