Россия вложила миллиарды в "путинский рай", чтобы похоронить кошмарный опыт президента 8-летней давности

За последние годы Москва, "которая все еще считается воротами в прошлое и зеркалом царских времен", сильно изменилась под покровительством Владимира Путина, пишет журналист немецкого издания Business Insider Deutschland Андреас Баумер.

"Так как Путин хочет войти в российскую историю как блестящий правитель, он, конечно, должен оставить после себя и блестящую столицу. Столицу, в которой подданные, нет, граждане, чувствовали бы себя счастливыми и были бы благосклонны к своему царю, нет, президенту", - отмечает автор статьи.

О "самой поразительной кампании по модернизации в новейшей истории" России пишет онлайн-журнал Calvert Journal, известный своими репортажами о Восточной Европе. "Только в 2016 и 2017 годах, по данным издания, городское правительство потратило на новые строительные проекты 15% своего бюджета. Раньше такое невозможно было себе представить. Автор пишет: "Москва сейчас, вероятно, переживает важнейшую трансформацию (...) со времен Сталина, а в бескомпромиссной перестройке своих внутренних и внешних границ - со времен массового жилищного строительства Хрущева", - передает издание.

Символом новой Москвы, продолжает Баумер, стал парк "Зарядье" на берегу Москвы-реки, который критики называют "путинским раем". В строительство парка было вложено 14 млрд рублей. "Это чудо-объект, о строительстве которого объявил сам президент семь лет назад, после неспокойных месяцев, когда на московских улицах раздавался призыв "Россия без Путина!", когда лидер России переживал один из наиболее слабых своих периодов", - говорится в статье.

"Это были опасные времена для автократов, - указывает издание. - "Арабская весна" унесла правителей, долгое время находившихся у власти, таких как Зин эль-Абидин Бен Али в Тунисе, Хосни Мубарак в Египте и Муаммар Каддафи в Ливии. Последний и вовсе поплатился своей жизнью. И внезапно на улицы вышли и люди в России. (...) Они протестовали не только за свободные выборы - многие из них выступали и за окончание авторитарного режима Путина. Закончил бы Путин как Бен Али, Мубарак или, может быть, даже как Каддафи? Путин оказался сильнее. Он безжалостно выступил против оппозиции, весной 2012 года был снова избран президентом и представил масштабную программу развития инфраструктуры. (...) Так Путин хотел угодить недовольным гражданам и укрепить собственную власть".

"Строительный бум небывалого масштаба" продолжается в России и в частности в Москве по сей день. По данным издания Moscow Times, до 2024 года правительство намерено инвестировать в дороги, железнодорожное сообщение, порты и другую инфраструктуру 6,3 трлн рублей. "В 2024 году закончится четвертый президентский срок Путина. Ему будет 71 год. К этому времени должно быть готовым его наследие", - отмечает Баумер.

"Но смогут ли миллиарды укрепить путинскую систему на продолжительное время или же рост свободы и благосостояния в таких городах, как Москва, когда-нибудь приведет к росту числа требований о большем участии в принятии политических решений?", - задается вопросом издание. "Пока мы не можем знать, создадут ли "Зарядье" (и другие строительные объекты) своего рода демократию и свободу через архитектуру. Единственное, что мы знаем, это то, что люди (в парке) делают больше селфи, чем раньше. И что больше людей голосовали за Путина", - сказал в интервью канадскому телеканалу CBC антрополог Михал Муравски из Университетского колледжа Лондона.