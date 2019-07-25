Кто эти пятидесятилетние, которые живут как подростки?

"Что случилось со зрелым возрастом? Вроде бы совсем недавно в толковый словарь "Ларусс" включили слово adulecent - так называют "молодого взрослого человека, который продолжает вести себя так, как обычно ведут себя подростки"(от англ. adult - взрослый и adolecent - подросток). Но уже успели появиться quincados - киндадосы, "пятидесятилетние" - их описывает социолог Серж Герен, его исследование недавно вышло в издательстве Calmann-Lévy. Отныне, когда говорят, что женщина или мужчина находятся в "пожилом возрасте", это означает начало конца. А зрелый возраст склоняется к тому, чтобы стать своего рода малоприятным и ужасно скучным промежутком, который трудно полностью игнорировать. Состоянием, в котором человек стремится оказаться как можно позже и из которого он спасается бегством при первой же возможности", - пишет журналистка Le Figaro Валери де Сен-Пьер.

"Навязчивая идея о смертельной скуке рутины, конечно, не нова. Как Фрейд в 1916 году описывал превращение подростка во взрослого человека? Как результат "вытеснения принципа удовольствия принципом реальности". Пугаться при виде того, как неумолимо сокращается поле возможностей - это классика экзистенциальных сомнений, по крайней мере, с конца XIX века. Тем не менее, большинство людей с грехом пополам в конечном итоге приспособились к этой неотвратимой атрофии под видом того, что "не было другого выбора", - отмечает автор статьи.

"Так почему же сегодня бунт проявляется сильнее, чем вчера? По мнению Сержа Герена, ревностного защитника пятидесятилетних, все очень просто, - говорится в статье.

"Согласие на лишения зрелого возраста основывалось на подразумеваемом контракте: когда человек "остепенится", он, конечно, проиграет в плане свободы, зато выиграет в плане стабильности, спокойствия и... платежеспособности", - говорит он.

"Но кто в 2019 году может претендовать хоть на какую-то устойчивость? Пары разрушаются (почти каждый второй брак заканчивается разводом), карьера тоже, - продолжает социолог. - Пятидесятилетние нередко испытывают такие же страдания, как их дети: скандальные разрывы, любовные заблуждения, профессиональная нестабильность, нехватка денег... Исходя из этого, раз у взрослых больше нет никаких предполагаемых преимуществ, то разве не нормально было бы перестать сопротивляться?" И взамен устремиться к возвращению некоторых привилегий молодежи? Одной из важных из них является способность мечтать. "Подростки с ощущением трагичности жизни - вот кто такие кинкадосы!"

(...) По мнению психотерапевта Жанны Сиод-Фачин (автора книги "Пожалуйста, помоги мне жить", издательство Odile Jacob), подобное отречение от зрелого возраста отнюдь неудивительно. "Дети часто, чуть ли не всегда, говорят: "Когда я вырасту, я буду делать то, что захочу". Однако с учетом обязанностей, которые наваливаются на взрослого человека, он явно все меньше и меньше делает то, что он хочет ", - расшифровывает она.

"Наиболее извращенным из тех принуждений, которых требует наша эпоха, является то, что вместо того, чтобы мы в той или иной форме наслаждались комфортным проживанием, нам предписывают в любом возрасте "продолжать мечтать", "выбирать приключение", "сочинять себе жизнь XXL", а затем ее "заново изобретать". Иначе прослывешь законченным динозавром...", - комментирует журналистка.

"В довершение к общему замешательству добавьте все избитые лозунги о динамичности, переменах, множестве жизней в одной... Столько противоречивых мантр, связанных с классическими представлениями о взрослости. Это не служит нам поддержкой...", - продолжает эксперт.

"Когда-то запрещалось вводить запреты. Теперь запрещается успокаиваться! Наверное, это очень хорошо. Но немного утомительно...", - резюмирует Le Figaro.