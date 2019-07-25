Физическая активность помогает бороться с когнитивными нарушениями

"Является ли физическая активность одним из лучших способов отсрочить начало болезни Альцгеймера? В то время, когда множится число неудачных исследований по поводу лекарств против этого нейродегенеративного заболевания, американское исследование, опубликованное 16 июля в журнале JAMA Neurology, предоставляет новые данные о нейропротекторном действии физической активности. Команда Дженнифер Рабин (Массачусетская больница общего профиля, Бостон) в течение семи лет следила за 182 клинически здоровыми пожилыми людьми (средний возраст 73 года). В начале исследования их уровень физической активности оценивался с помощью шагомера. У них также измерялись отложения амилоида в тканях головного мозга. Большие отложения отражают высокое накопление бета-амилоидных белков, этакое состояние может предшествовать клиническому началу болезни Альцгеймера через несколько лет. Затем с участниками эксперимента ежегодно проводились тесты их когнитивной деятельности и МРТ головного мозга, оценивающие объем серого вещества", - пишет журналистка Le Monde Сандрин Кабю.

"Результаты: среди людей с большими амилоидными отложениями - следовательно, более подверженных риску болезни Альцгеймера - в течение семи лет наблюдения когнитивные способности значительно сильнее снижались у лиц с высокой физической активностью (8 300 шагов в день), по сравнению теми, у кого была ограниченная физическая активность (2900 шагов в день). В то же время в конце исследования потеря серого вещества оказалась меньше в группе наиболее активных индивидуумов, особенно у людей с большими амилоидными отложениями", - говорится в статье.

"Как подчеркивают авторы, такое благотворное влияние физической нагрузки на мозг не зависит от сосудистых факторов риска (гипертония, диабет, курение, избыточный вес). "Интервенционные методы, нацеленные как на физическую активность, так и на сосудистые факторы риска, могут иметь дополнительные преимущества для задержки прогрессирования болезни Альцгеймера", - пишут они.

Такого же мнения придерживается профессор общественного здравоохранения и исследователь Филипп Амуэль (Университет Лилля): "В эпидемиологическом масштабе борьба с малоподвижным образом жизни является третьим наиболее защищающим фактором болезни Альцгеймера после уровня образования и прекращение курения, - указывает этот специалист, автор "Руководства по борьбе с болезнью Альцгеймера" (издательство Cherche Midi, 2018). -Исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, предполагает, что физическая активность воздействует на отложения амилоидов, то есть непосредственно на один из механизмов заболевания. И сила этой работы заключается в ее перспективности".