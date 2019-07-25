Земля переживает свой самый жаркий период за 2000 лет

"С точки зрения климата изучение прошлого для понимания настоящего может иметь решающее значение. Благодаря беспрецедентному систематическому анализу, международная исследовательская группа только что отследила температурные колебания в планетарном масштабе на протяжении двух тысяч лет", - пишет журналистка Le Monde Сильвия Бюрнуф.

"Было установлено, что нынешнее глобальное потепление беспрецедентно не только из-за его амплитуды и скорости, но и из-за его универсального характера. Между первым годом и концом доиндустриальной эры было несколько периодов потепления и похолодания, но ни один из них не затронул одновременно все регионы планеты", - говорится в статье.

"База данных, которую исследователи использовали для своих анализов, опубликованных в среду, 24 июля, в журналах Nature и Nature Geoscience, "на сегодняшний день является наиболее полной", заявила Валери Массон-Дельмотт, палеоклиматолог и координатор главы о климате в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая не участвовала в этом исследовании.

"(...) Важно собрать как можно больше данных из максимального количества различных естественных архивов, чтобы иметь возможность нейтрализовать мешающие факторы, присущие каждой из этих записей, - отмечает Рафаэль Нейком (Бернский университет, Швейцария), главный автор исследования. - Например, деревья чувствительны лишь к изменениям температуры, они также реагируют на годовое количество выпавших осадков".

"(...) Как показывает это систематическое исследование, ни одно из климатических явлений, произошедших до XX века, не влияло одновременно на весь земной шар", - говорится в публикации.

"(...) Фактически, в прошлом естественная изменчивость не везде совпадала по фазе, - говорит Валери Массон-Дельмотт. - Это очень хорошо объясняется: многие из прошлых изменений связаны либо с природными факторами (солнце, вулканы), либо со спонтанной изменчивостью (колебания морских течений, региональная циркуляция атмосферы). Поэтому не было причин для того, чтобы это влияло на глобальный климат во временной период в масштабе нескольких десятилетий".

"В отличие от глобального потепления последних десятилетий, которое Нейком и его коллеги однозначно идентифицируют в своей работе", - указывает журналистка.

"Они отмечают, что 98% поверхности планеты в настоящее время переживает самый теплый период за 2000 лет, и что скорость, с которой это повышение температуры произошло со второй половины XX-го века, является беспрецедентной. Только части Антарктического континента пока удалось избежать этого беспрецедентного потепления", - пишет Le Monde.

"Природные факторы не могут объяснить скорость и пространственную картину нынешнего потепления, - подчеркивает Рафаэль Нейком. - Наши результаты неявным образом подтверждают, что ответственной за такие изменения следует считать человеческую деятельность".