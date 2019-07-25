Правда согласно Роберту Мюллеру

"(...) Его 448-страничного доклада с нетерпением ждали все. Также, как и слушаний в Конгрессе в среду с его участием. Часть Америки затаила дыхание. Однако не было никаких сенсационных разоблачений. И это неудивительно: во время одного из своих редких публичных выступлений Роберт Мюллер объявил, что доклад станет его "единственным свидетельством", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Граффенрид.

"Мюллер придерживался своих заключений: в 2016 году вмешательство России в американские президентские выборы имело место, но нет никаких доказательств ее сговора с командой Дональда Трампа. Что касается воспрепятствования правосудию, после его выступления остался горький привкус: Дональда Трампа нельзя считать виновным, и в то же время он не безгрешен. "Мы решили, что не будем говорить, совершил ли президент преступление", - отметил Роберт Мюллер. И напомнил о невозможности предъявить обвинение действующему президенту", - передает Le Temps.

"Так почему же эти слушания с участием прокурора, который к тому же говорит сбивчиво и порой туманно, несмотря на все остается знаковым моментом хаотического президентства Дональда Трампа? Потому что слушания могут действовать как групповая терапия и выход чувств. Демократы, расколотые даже по поводу самой идеи запуска процедуры импичмента (которая может превратиться в самоубийственную операцию), вновь смогли публично изобличить нарушения в работе президента Трампа и опереться на вызывающие беспокойство элементы доклада, чтобы изобразить удручающий портрет обитателя Белого дома", - комментирует автор статьи.

"Дональд Трамп стремится перевернуть страницу дела, отравившего его мандат; демократы наоборот обсасывают самые содержательные подробности. В надежде на то, что телетрансляция зрелищных слушаний больше повлияет на умы, нежели длинный и скучный доклад. Это дело превратилось в политическую игру, где демократы закрепили за собой свою долю в шоу. Что произойдет, когда занавес опустится? Наверное, ничего особенного. Однако не следует забывать об одной фразе: Роберт Мюллер подтвердил, что Дональду Трампу может быть предъявлено обвинение после завершения его президентства", - резюмирует Валери де Граффенрид.