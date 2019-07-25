Почему курильщики должны получать деньги за отказ от курения

"Денежное вознаграждение может помочь людям избавиться от никотиновой зависимости, утверждают британские ученые. При этом размер вознаграждения, вероятно, не играет большой роли", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Команда ученых под руководством Кейтлин Нотли, исследовательницы из Университета Восточной Англии, проанализировала 33 исследования, в которых приняли участие 21 600 человек из США, Таиланда, Европы и Филиппин, - передает журналистка Ханна Леш. - В качестве вознаграждения за отказ от курения участникам, страдавшим никотиновой зависимостью, предлагали наличные деньги или чек. В контрольной группе людей просили бросить курить без вознаграждения".

"Спустя шесть месяцев и более после начала эксперимента люди, которым предлагали деньги, на 50% чаще бросали курить, чем участники из контрольной группы", - подчеркнула Нотли.

"В контрольной группе успешно бросили курить около 7% участников, в то время как среди участников, которым предлагали денежное вознаграждение, таких было примерно 10,5%". Результаты сохранялись и после выплаты вознаграждения, говорится в статье.

При этом, отмечает издание, размер денежного вознаграждения сильно отличался - в исследованиях участникам предлагали от 40 до 1056 евро. Однако сумма, очевидно, не влияла на результат.

Участниками десяти из всех проанализированных исследований были беременные женщины. Исследователи выяснили, что "вероятность того, что беременные бросят курить, если им предложить денежное вознаграждение, была в 2,38 раза выше, чем когда вознаграждения не обещали".

Вознаграждение людей за отказ от курения может не только спасти жизнь людей, но и поможет сэкономить деньги, подчеркивает Нотли. Ведь лечение сердечно-сосудистых заболеваний и других последствий курения обойдется дороже, передает Der Spiegel.

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