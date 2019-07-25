Чем обусловлена близость жителей Восточной Германии к России?

Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией. Журналистка немецкого издания Der Tagesspiegel Керстин Декер встретилась с "людьми, понимающими Путина".

"Дружбы" с Россией хотели бы многие жители Восточной Германии. "Однако отношения с Россией демонстрируют все симптомы новой холодной войны, - отмечает журналистка. - Согласно последним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%. Политику Запада в отношении России считают неверной, вероятно, такое же большое количество людей".

В кафе Yellow в Лейпциге собрались в основном пожилые жители города, повествует издание. Все они хотят посмотреть российский фильм, который им уже знаком: "Летят журавли" 1957 года. "Кино вместо санкций". Три года назад эти "последние ветераны германо-советской дружбы" основали гражданскую инициативу "Хорошее соседство с Россией". "Насколько она важна, показали последние недели, сказал в приветственной речи перед гостями организатор вечера. Очевидно, на масштабных памятных мероприятиях в честь Дня "Д" большинство сограждан Запада не замечали ничьего отсутствия, в отличие от жителей Восточной Германии: они недосчитались россиян".

Корнелиусу Вайсу, сооснователю гражданской инициативы и бывшему ректору Лейпцигского университета, "как и другим, стыдно за европейцев и американцев, которые делают вид, что победили в войне в одиночку - и которые одновременно вводят санкции против России", пишет издание. Недавно участники объединения написали письмо премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру, призывавшему в июне к новой политике в отношении России. "Уважаемый господин премьер-министр, (...) наша гражданская инициатива города Лейпцига уже на протяжении трех лет прилагает усилия для того, чтобы эти исключительно важные для мира в Европе отношения выбрались из долины, куда их привели забывшие историю и недальновидные политики и СМИ", - говорилось в письме.

"Мы знаем, что это сложное дело", - говорит архитектор Йоханнес Шрот, некогда проектировавший вместе с российскими строителями "экспериментальные жилые комплексы" для Нижнего Новгорода, который тогда назывался Горьким. "Шрот и Вайс говорят, что они не забыли, как в 1990 году госсекретарь США Джеймс Бейкер обещал, что НАТО никогда не расширит свою восточную границу за пределы территории ГДР. (...) Такое обещание не зафиксировано в документах переговоров, то есть формально такого обязательства дано не было".

"Речь идет не о том, чтобы любить Путина или даже его защищать. Но Шрот и Вайс благодарны ему за разумность, с которой он наблюдал за тем, как у западной границы его страны к Норвегии, члену-учредителю альянса, в итоге присоединились Эстония, Латвия и Литва. Как в Польше и Румынии работают над противоракетным щитом. Священник и правозащитник Фридрих Шорлеммер из Виттенберге сформулировал это однажды следующим образом: "Что было бы, если бы Россия пришла к идее создать в Мексике противоракетный щит и утверждать, что он не направлен против США?".

"И почему, спрашивают Шрот и Вайс, Крым, который со времен Екатерины Великой был российским, вообще оказался у Украины? Потому что украинцу Хрущеву в 1954 году пришла идея подарить Крым Украине. (...) Чего ни сделаешь, когда - после смерти Сталина - нужно больше сторонников", - передает издание.

"Восточные немцы лучше понимают Россию уже потому, что они лучше ее знают, - отмечает Декер. - И многим тяжело представить Крым нероссийским. (...) Внутригерманская граница все еще существует: это невидимая, эпистемологическая граница. Восток и Запад думают по-разному. Запад думает прежде всего категориями права, Восток - прежде всего категориями генеалогии. Он сначала задается вопросом, как возникло какое-либо явление. Рассматривать происходящее только с точки зрения закона значит оставаться абстрактным. Но интересы никогда не бывают абстрактными, санкции никогда не бывают абстрактными. Почти каждый год санкции против России продлеваются 22 июня, в день нападения на Советский Союз. В этом году это произошло 20-го июня", - говорится в статье.

"Россия - это наш огромный сосед, они находятся так близко к нам, что мы не можем просто так идти на конфронтацию", - говорит Ульрике Ойен, родившаяся в городе Шведт.

"Те, кто родом из ГДР, (...) тонко чувствуют подобные вещи. И так как когда-то они сами были под санкциями, восточные немцы знают, что давление извне скорее способствует внутренней сплоченности. Некоторые предполагают, что российский национализм возник под активным воздействием Запада как своего рода косвенный ущерб европейской восточной политики".

"Мне не нравится эта заносчивость Запада объяснять другим, как им нужно думать и жить", - говорит Андреа Рошер-Муручи, участница гражданской инициативы в Лейпциге. "Тот, кто видел Россию, говорит она, эти невероятные просторы страны, тот должен понимать, что ею невозможно управлять с Запада".

"Это - все еще - сознание людей, объединенных общей судьбой, - указывает Декер. - И это несмотря на то, что восточные немцы всегда знали, что они от лица всей Германии заплатили военный долг, прожив сорок лет в оккупированной стране, в которой россияне чуть ли не открутили и забрали с собой последнюю гайку".

"Центральным событием в жизни многих восточных немцев была осень 1989 года, а его отцом был россиянин: Михаил Горбачев. Он также был, больше чем Коль, и отцом немецкого единства. Едва ли хотя бы один житель Восточной Германии забыл красивый образ общего европейского дома, который предстояло построить. (...) Но США никогда ни во что ни ставили это "общежитие". Нет, для России свободной комнаты в европейском доме нет. Шрот и Вайс считают это безрассудством".

"Не политика конфронтации и силы, а лишь политика разрядки решила конфликт между Востоком и Западом и сделала возможным немецкое единство. Это, - заключает Der Tagesspiegel, - главный исторический опыт восточных немцев".