Оливер Стоун хочет, чтобы Путин стал крестным отцом его дочери

"Режиссер Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным отцом его дочери Тары. Эту практику объединения народов стоит внедрить среди политиков", - пишет на страницах немецкого издания Die Welt Ханнс-Георг Родек.

"Кажется, Путин является для Стоуна новым Кастро, следующим заклятым врагом Америки, чей искаженный западными СМИ образ он пытается исправить", - отмечает журналист.

Во время интервью со Стоуном Путин заметил, что в православии нельзя отказывать в просьбе стать чьим-либо крестным отцом. Стоун сразу же спросил Путина, не хочет ли он стать крестным отцом его дочери Тары. Таре Чонг Стоун 23 года, ее мать родом из Кореи, однако, как заверил Стоун, девушку воспитывали в христианской традиции, передает издание.

"В шоу-бизнесе к вопросу о крестных отцах относятся небрежно", - пишет Родек. Так, Стивен Спилберг является крестным отцом Гвинет Пэлтроу, Леди Гага - крестная сыновей Элтона Джона. "Делать других известных людей крестными - своего рода лайфстайл-аксессуар", - говорится в статье.

Возможно, эту идею стоит внедрить и среди политиков: "Дональд Трамп будет критиковать с сыновьями иранского президента Рухани эмансипацию, а Борис Джонсон с детьми Урсулы фон дер Ляйен открывал бы для себя красоту Европы с проездным билетом Interrail. (...) Создавайте крестные связи, и между народами будет процветать понимание!", иронизирует автор статьи.

"Или не будет. В мае 1913 года дочь Вильгельма II выходила замуж, и в Берлинском городском дворце танцевали друг с другом представители европейской знати, приходившиеся друг другу родственниками, свояками и крестными. Год спустя три кузена-монарха из Германии, Англии и России начали друг против друга войну", - пишет Die Welt.