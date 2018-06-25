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25 июня 2018 г.
25 июня 2018 г.

Маргарете фон Акерен | Focus

Европа надрывается

"Единства Запада больше не существует. И день за днем становится очевиднее, что под угрозой, как кажется, находятся основополагающие ценности, считавшиеся до этого неоспоримыми. Европа востребована как никогда", - пишет журналистка немецкого Focus Маргарете фон Акерен о внешнеполитической ситуации, сложившейся на фоне политики Трампа и миграционного кризиса в ЕС.

"Если европейцы хотят взять на себя ответственность за собственную безопасность, предотвратить ослабление экономики и проявить человеческую общность, то это возможно только совместными усилиями", - уверена Акерен.

"Хотя Орбаны, Курцы или Рютте в состоянии в одиночку играть мускулами, их силы хватит только для разрушения, не для созидания. То же самое можно, конечно, сказать и о Меркель, Макроне или Конте: представляя только свои страны, они кладут на чашу весов слишком мало, - полагает журналистка. - Европу объединяет общность исторической судьбы, однако эгоистические выходки многих действующих лиц показывают: эта судьба может вполне заключаться в совместной гибели".

По мнению автора, позиции стран "Вышеградской группы", исход спора между канцлером Германии Ангелой Меркель и главой немецкого МВД Хорстом Зеехофером - лишь незначительные детали миграционного кризиса. В сложившейся ситуации необходимо защищать внешние границы Европы, прекратить перекидывать мигрантов из одной страны в другую, ведь решающую роль играет то, в какой стране беженец был зарегистрирован впервые. Страны, куда прибывает большинство беженцев, нуждаются в совместной поддержке, в том числе финансовой. Все страны ЕС должны вносить свой гуманитарный вклад и принимать людей, а тому, кто не хочет этого делать, Акерен советуют не разглагольствовать о "европейских ценностях".

"Одно ясно: Европа, увлекшаяся пустяками и ребяческой борьбой за власть, - это настоящая радость для Дональда Трампа и Владимира Путина", - заключает журналистка.

Источник: Focus


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