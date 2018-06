25 июня 2018 г. Саймон Купер | Financial Times Почему большинство россиян совершенно равнодушно к Путину и к футболу Подметив, что у могилы павшего Героя Советского Союза в Волгограде "шумно братались российские и иностранные болельщики", журналист Financial Times Саймон Купер замечает, что в поездках по России во время ЧМ ежедневно наблюдает такие "напоминания о разнице между простыми россиянами и Владимиром Путиным". По мнению автора, российский президент "проталкивает агрессивный национализм", но не способен "манипуляциями ввести большинство россиян в состояние неослабевающей националистической паранойи". "Для этого местная повседневная жизнь слишком банальна и аполитична, а также слишком глобализирована в культурном отношении, а российский национализм - слишком непокорен", - говорится в статье. "Вероятно, Путин задумывал текущий ЧМ как срежиссированное государством эффектное зрелище в духе российского национализма, во многом похожее на Олимпиаду в Сочи и вторжение в Крым в 2014 году", - продолжает автор. Но мало кто из местных жителей оделся в цвета своей сборной, в окнах квартир не вывешиваются российские флаги. Купер видит две причины: 1. россияне никогда не связывали патриотизм с футболом в значительной степени; 2. "мало кто из россиян живет в состоянии националистического пыла". По мнению автора, большинство людей на свете вообще слишком занято повседневными проблемами, чтобы быть мобилизованными в политическом отношении. "Сегодня большинство россиян, вероятно, поддерживает Путина, но их мысли заняты чем-то поважнее", - считает автор. По его словам, когда на открытии ЧМ объявили выступление Путина, толпа на московском стадионе аплодировала всего 10 секунд, а во время речи началась приглушенная болтовня. По мнению автора, Путин с беспокойством взирает на сталинистов и хочет иметь монопольную власть над российским национализмом, но не может подавить все инакомыслие. "Он скорее старается заручиться согласием россиян, как минимум - их равнодушием, или просто запутать их, чтобы они не знали, что правда, а что нет", - говорится в статье. "Короче, распространенное на Западе мнение, что Путин - кукловод, манипулирующий националистическими эмоциями своего народа, преувеличивает его заслуги. Наверно, он лишь мечтает, чтобы россияне стали настолько покорными", - заключает автор. Источник: Financial Times