25 июня 2018 г. Бенджамин Хаас | The Guardian С факсов сдувают пыль: северокорейские и южнокорейские военные начинают восстанавливать связи "В понедельник представители Вооруженных сил Северной Кореи и Южной Кореи встретились, чтобы обсудить передислокацию вооружений, которые угрожают миллионам жителей Сеула, а также восстановление линий связи; это очередной шаг в ходе продолжающегося сближения двух соседних стран", - пишет корреспондент The Guardian Бенджамин Хаас. "Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен сказал, что стороны обсудили вопрос о передислокации 1 тыс. артиллерийских орудий, которые Северная Корея разместила вблизи границы. Большая часть орудий нацелена на Сеул, где живет около 25 млн человек", - сообщает журналист. Цель переговоров - "восстановление прямых линий связи между Вооруженными силами двух стран. Если удастся договориться, появятся "западная" и "восточная" линии связи с использованием телефонов и факсов, призванные не допускать, чтобы недоразумения влекли за собой яростные столкновения", - пишет автор. Западная линия была отключена в 2016 году, восточная - в 2011, а проложили их примерно 15 лет назад. Источник: The Guardian