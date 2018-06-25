Почему чехи тоскуют по России

"В Чехии исчезает восхищение Западом, а Россия становится влиятельнее. Что скрывается за этим?" - пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Юлиан Хайсслер.

Вступив в 1999 году в НАТО и присоединившись в 2004 году к ЕС, Чехия закрепилась в сообществе западных государств. "Однако спустя 14 лет такое утверждение вызывает сомнения, ведь за последние годы репутация ЕС сильно пострадала. Ни в одной другой стране бывшего Восточного блока доверие к европейским институтам не является настолько низким, как в Чехии. Позитивно к Евросоюзу относится менее трети населения", - отмечает автор.

При этом в Чехии растет поддержка России, страны, которая после краха коммунизма воспринималась прежде всего в качестве противника. Сегодня же многие граждане Чехии считают Москву возможным партнером в борьбе за культурную идентичность Европы. "Многие чехи скептически относятся к Западу, в первую очередь в социальных вопросах", - говорит Радек Бубен, политолог из Карлова университета в Праге. Приток населения в Европу может изменить ситуацию на континенте. "Здесь преобладает мнение, что каждое общество должно само заботиться о себе. Мультикультурализм воспринимается как угроза", - отмечает Бубен. Это, по его мнению, делает Россию примером для подражания - "в конце концов президент Владимир Путин позиционирует себя как защитника этнически и религиозно однородной Европы".

Согласно проведенному в прошлом году исследованию Международного республиканского института, почти 40% опрошенных чехов согласились с высказыванием о том, что Россия и Путин могли бы стать союзниками в противодействии ЕС, "который принуждает нас отказаться от наших ценностей", говорится в статье.

К тому же продолжительные кризисы в ЕС и НАТО - разногласия по поводу войн в Косово и Ираке, финансовый кризис и текущий миграционный спор - вызывают сомнения в успехах этих союзов, отмечает Хайсслер.

На фоне существующих проблем большая часть населения Чехии отвернулась от западных институтов.

При этом Кремль внимательно следит происходящим в Чехии и, как сообщают спецслужбы, способствует тому, чтобы события развивались в желательном для него направлении, говорится в статье.

Так, по данным чешских спецслужб, Россия с помощью СМИ пытается "оказать влияние на восприятие и взгляды чешской аудитории" и поддержать "относительность истины". "Существует более 40 веб-сайтов, связанных с Россией и регулярно распространяющих ложные сообщения, - заявил эксперт пражского аналитического центра AMO Павел Хавличек. - Новости, которые здесь распространяют, часто направлены против ЕС и иностранцев и поддерживают Россию, например, когда речь идет о конфликте на Украине и Крыме".

Все это поддерживается и верхушкой власти, пишет Хайсслер. Так, все более пророссийскую позицию занимает президент Чехии Милош Земан, выступавший в прошлом году за отмену европейских санкций против Москвы. Главный советник Земана в 1990-е годы работал в Москве и основал в Чехии дочернюю компанию российского нефтяного концерна "Лукойл". Сам президент также несколько раз принимал участие в мероприятиях близкого к Путину Владимира Якунина, бывшего офицера КГБ, фигуранта санкционного списка США.

Пророссийские настроения распространены и среди чешских коммунистов, и внутри правопопулистской партии SPD. "Премьер-министр не является пророссийским, однако текущая расстановка политических сил с Земаном во главе государства и коммунистами, имеющими большинство в парламенте, может в среднесрочной перспективе оказать влияние на внешнюю политику Чехии", - считает аналитик Хавличек.