ЧМ-2018: Россия научилась плясать в бразильском ритме. Но что мы будем делать, когда музыка кончится?

Журналист Independent Оливер Кэрролл проехал мимо среднерусских озер в одном вагоне с бразильскими болельщиками, которые сидели босиком и пили пиво. Репортер отмечает, что происходящее не раздражало официанток, бегавших по вагону "с перманентными улыбками", и полицейских, которые смотрели на бразильцев, иногда пересмеиваясь между собой.

"Для России эти сцены не норма. Будь это обычный поезд, сам вид босых ног на кожаных сиденьях привел бы к последствиям. Но и времена сейчас ненормальные. Россия много лет ждала своего праздника по поводу чемпионата мира, и она не позволит собственной бюрократии испортить этот карнавал", - говорится в статье.

"Большинство наблюдателей отметили абсолютную революцию в работе российской полиции. Кремль укомплектовал свой передний край молодежью до 30 лет, только что вышедшей из полицейской академии. Именно их первыми видят иностранцы. И даже опытные, покрытые боевыми шрамами омоновцы из резерва время от времени расщедриваются на улыбку, - указывает автор. - Но прежняя Россия всегда рядом".

Так, несколько дней назад были осуждены два нижегородских активиста. Выступивший за Украину приговорен к лишению свободы, участник "несанкционированного" марша в память Бориса Немцова - к крупному штрафу.

"Россияне насквозь видят этот и многие другие трюки, используемые властями, по словам социолога Александры Архиповой. Большинство понимает, что Кремль использовал турнир, чтобы похоронить плохие новости о повышении пенсионного возраста и НДС и закручивании гаек для независимых университетов", - передает автор.

"Людям не нравится такой обман или идея построить потемкинские деревни, чтобы показать иностранцам", - полагает Архипова.

"Однако едва ли это уменьшит российский энтузиазм по поводу самого турнира. Не только национальная команда превзошла все ожидания, но и крупные российские города превратились в плавильные тигли новых волнующих культур", - говорится в статье.