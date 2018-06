25 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Запад лишь вздохнул: Эрдоган стал "гиперпрезидентом" "Объявленная победа турецкого лидера на президентских и парламентских выборах укрепляет его статус гиперпрезидента. Оппозиция боится усиления гегемонии одного человека", - пишет Le Figaro. Америке и Европе эта страна нужна по стратегическим, политическим и географическим причинам, отмечает The Guardian, однако "Турция при Эрдогане показывает себя непостоянным другом" и "все чаще воспринимается как угроза". Победа на выборах наделит Реджепа Тайипа Эрдогана значительными полномочиями, дополнительно расширяющими его все более авторитарную власть, пишет The Wall Street Journal. "Есть и крупица хороших новостей: выборы показали оживившуюся, пусть все еще преследуемую демократическую оппозицию", - говорится в редакционной статье. Эрдоган правит страной уже 15 лет. По данным государственных СМИ, он получил 53% голосов, его ближайший соперник, Мухаррем Индже из светской Республиканской народной партии (РНП), набрал более 30%. "В Турции наблюдается медленный экономический рост, повышение инфляции и отток капитала, на фоне того как Эрдоган поддался своим авторитарным инстинктам и политизировал Центральный банк. Он пытался отвлечь внимание от финансовых вопросов, отправляя войска в Сирию и Ирак и разжигая национализм", - пишет WSJ. "Турция является членом НАТО, а ее обходили вниманием, поскольку администрация Трампа сосредоточилась на Северной Корее, Иране и России. Одержав очередную победу, Эрдоган, вероятно, станет еще более сложным партнером", - полагает издание. Эрдогану дорого обойдется его победа на выборах. Отток капитала и людей из страны продолжится. К этому добавляется еще один риск - "президент, вышедший из-под контроля", замечает Кристиане Шлётцер в Sueddeutsche Zeitung. Несмотря на жесткие шаги, предпринятые Эрдоганом, за два года, прошедшие после попытки госпереворота, "консервативное большинство продолжает демонстрировать доверие к этому стороннику твердой руки в политике", говорится в статье. "Второго Эрдогана не существует" - этот лозунг стал самым действенным в ходе предвыборной кампании правящей Партии справедливости и развития. "Консервативному среднему классу сегодня живется лучше, чем до Эрдогана: он крепко встал на ноги при нынешнем президенте и составляет его самый преданный электорат", - поясняет Шлётцер. "Другие "проголосовали ногами" еще до выборов, - продолжает журналистка. - Они покинули страну или вывели средства за границу (...). Это люди, которые не хотят, чтобы их дети росли в стране, где они могут быть задержаны на студенческой демонстрации, а затем исчезнуть в тюремных застенках. Это и предприниматели, которые не хотят жить в стране, в которой правовая государственность функционирует лишь в урезанном виде, поскольку действующую власть боятся даже судьи". Режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки путча, будет скоро отменен - так, по крайней мере, обещал Эрдоган. "Но заточенная под президента конституция, которую он навязал Турции, позволяет президенту и в будущем (...) творить что угодно", - отмечает автор. Новая система управления может обернуться для Анкары бумерангом, "поскольку там, где нет контроля или все боятся высказать главе государства свое мнение, совершаются ошибки", - пишет журналистка. Она также отмечает, что "в нынешней избирательной кампании у кандидатов были неравные шансы": "Партия Эрдогана оккупировала все телеканалы. Оппозиции остались лишь мелкие издания и социальные СМИ. Кандидат в президенты от левой прокурдской Демократической партии народов вел избирательную кампанию из тюрьмы". Переизбранный с 52,7% голосов президент Реджеп Тайип Эрдоган поторопился протянуть руку своим политическим противникам, сообщает корреспондент Le Figaro в Стамбуле Дельфин Минуи. Однако оппозиция опасается, что эта победа усилит гегемонию одного человека, который уже 15 лет правит Турцией. "Посредством этих выборов Эрдоган фактически становится таким гиперпрезидентом, каким он себя представлял в новой конституции, утвержденной с минимальным преимуществом и живо оспариваемой его противниками, - говорится далее. - Должность премьер-министра отменена. Исполнительная власть концентрируется вокруг личности главы государства". Как сказал журналистке некий юрист, пожелавший сохранить анонимность, Эрдоган становится "султаном нового времени, отныне обладающим всей легитимностью для того, чтобы подавлять без необходимости оправдываться". В последние годы персонализация власти в Турции уже приняла опасный оборот, продолжает Минуи. Против журналистов, адвокатов и простых граждан регулярно возбуждаются судебные дела за "оскорбление президента". Парламентская неприкосновенность также упразднена, что позволяет сажать в тюрьму оппозиционных депутатов. "Под предлогом преследования сторонников Фетхуллаха Гюлена, предполагаемого подстрекателя госпереворота, Эрдоган устроил большую чистку внутри оппозиции", - указывает политолог Юксель Таскин. Прессе тоже досталось: за два года было закрыто около 150 СМИ, говорится в статье. "Однако для турецкого владыки партию нельзя считать заранее выигранной: ему придется править страной, расколотой как никогда и к тому же переживающей беспрецедентный экономический спад со времени его прихода к власти", - считает автор статьи. Журналистка прогнозирует также "новый всплеск высокомерия" на внешнеполитической арене, так как Эрдоган "знает, что он незаменим по таким досье, как сирийская война, борьба с терроризмом и управление мигрантами". На прошлой неделе, завершившейся президентскими выборами, Турция параллельно купила 100 американских истребителей F-35 и партию российских зенитных комплексов С-400, предназначенных для стрельбы по этим самолетам, рассказывает Саймон Тисдэлл в The Guardian. "Похоже, Эрдоган хочет все сразу (...). Текущий скандал точно отражает амбивалентность, появившуюся в отношении многих западных демократий к Турции под его руководством, - говорится в статье. - Соединенным Штатам и Европе Турция нужна по ряду стратегических, политических, практических и географических соображений, однако Турция при Эрдогане показывает себя непостоянным другом. Не особенно надежный союзник, она все чаще воспринимается как угроза". "На севере Сирии Эрдоган угрожает американским солдатам, совместно с курдскими войсками работающим над устранением ИГИЛ*, и Пентагон задается вопросом, на чьей стороне турецкий президент. Вторжения турецких военных на север Ирака в погоне за боевиками курдской PKK дестабилизируют ситуацию. Еще один крупный повод для беспокойства - фактический союз Эрдогана с Ираном", - указывает автор. Между тем американцы используют важную военную авиабазу Инджирлик на юго-западе Турции и знают, что устойчивое урегулирование ситуации в Сирии невозможно без благословения Анкары. "И наконец, Турция является (или была) жизненно важным буфером, защищающим от российского экспансионизма в черноморский регион, на Кавказ и на Балканы", - сообщает Тисдэлл. "Европейские правительства испытывают похожее затруднение. Они ценят Турцию как светский, демократический и прозападный аванпост в регионе (...). Теоретически они еще видят в Турции будущего члена ЕС. Но они обязаны подавлять свое глубокое недовольство внутренними правонарушениями Эрдогана и его регулярными антиевропейскими высказываниями, чтобы и дальше сотрудничать с ним в сфере сдерживания потоков сирийских беженцев и отслеживания террористов ИГИЛ*", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.