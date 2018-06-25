Для российской сборной, над которой когда-то посмеивались, победы меняют все

"Возможно, Виталий Милонов был прав. Возможно, все шутки, саркастические песни и оскорбления, которые сыпались на российскую сборную накануне ЧМ, были необоснованными", - пишет Los Angeles Times. Журналисты Кевин Бакстер и Сабра Эйрес замечают: "Российская сборная, которую когда-то считали чем-то вроде позора нации, сделалась национальным сокровищем на момент, когда она готовится к сегодняшнему финалу группового этапа - матчу с Уругваем. Ей уже гарантировано место на этапе плей-офф ЧМ - впервые с распада СССР, а по количеству голов, забитых ею в первых двух матчах, она соперничает с большинством команд на турнире и занимает первое место среди "команд-хозяек" ЧМ с 1934 года".

"Так что Милонов, возможно, просто опередил свое время, когда присоединился к группе депутатов, предложившей законопроект о штрафе в размере 10 тыс. рублей для любого, кто критикует команду. Оказалось, ему можно было и не беспокоиться - сборная своими силами заставила критиков замолчать", - говорится в статье.

"Никто не верил, что мы можем это сделать, но теперь мы это сделали, - сказал 19-летний Лев Головиченко, которого журналисты повстречали в фан-зоне близ МГУ. - До этого я по-настоящему не интересовался футболом. В смысле, команды знаю, но не слежу за ними. Но теперь я по-настоящему горд своей страной".

"Это настоящая лихорадка. Даже моя мама смотрит каждый матч", - сказала футбольная болельщица со стажем Инна Киясова. "То, как играет российская сборная, и ее качество переоценены, - добавила она. - Я не одобряю массовую истерию и ликование, но то, что Россия впервые вышла в плей-офф, - это определенно круто".