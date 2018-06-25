Эрдоган - 15 лет авторитарных отклонений и конституция, скроенная по своей мерке

Объявленная двойная победа турецкого лидера на президентских и парламентских выборах укрепляет его статус гиперпрезидента с подтвержденными полномочиями, пишет корреспондент Le Figaro в Стамбуле Дельфин Минуи.

Переизбранный 52,7% голосов, по почти окончательным подсчетам, президент Реджеп Тайип Эрдоган поторопился протянуть руку своим политическим противникам. "Мы должны оставить позади все наши затруднения и претензии, сформированные во время выборов, и на месте сосредоточиться на будущем нашей страны", - заявил он 24 июня в своей первой телевизионной речи после выборов. Однако оппозиция, которая изобличает попытки фальсификации, опасается того, что эта победа усилит гегемонию одного человека, который уже 15 лет правит Турцией, говорится в статье.

"Посредством этих выборов Эрдоган фактически становится таким гиперпрезидентом, каким он себя представлял в новой конституции, утвержденной с минимальным преимуществом и живо оспариваемой его противниками, - говорится далее. - Должность премьер-министра отменена. Исполнительная власть концентрируется вокруг личности главы государства". "Эрдоган, - сказал журналистке некий юрист, пожелавший сохранить анонимность, - становится одновременно главой страны и своей Партии справедливости и развития (AKP) - иными словами, султаном нового времени, отныне обладающим всей легитимностью для того, чтобы подавлять без необходимости оправдываться".

В последние годы персонализация власти в Турции уже приняла опасный оборот, продолжает Минуи. Против журналистов, адвокатов и простых граждан регулярно возбуждаются судебные дела за "оскорбление президента". Парламентская неприкосновенность также была упразднена, что позволяет без труда сажать в тюрьму оппозиционных депутатов.

"Под предлогом преследования сторонников Фетхуллаха Гюлена, предполагаемого подстрекателя госпереворота, Эрдоган устроил большую чистку внутри оппозиции", - указывает политолог Юксель Таскин. Прессе тоже досталось: за два года было закрыто около 150 СМИ, говорится в статье.

После неудавшегося путча в стране установилось беспрестанно возобновляющееся чрезвычайное положение, и это при том, что волны терактов 2015-2017 годов прекратились, а попытка государственного переворота в июле 2016 года была подавлена, указывает Минуи.

"Однако для турецкого владыки партию нельзя считать заранее выигранной: ему придется править страной, расколотой как никогда и к тому же переживающей беспрецедентный экономический спад со времени его прихода к власти, - считает автор статьи. - Его международная политика может привести к новому всплеску высокомерия. Укрепившийся на своем посту Эрдоган знает, что он незаменим по таким досье, как сирийская война, борьба с терроризмом и управление мигрантами. И, как опасаются некоторые эксперты, он сможет воспользоваться этим, дабы навязать свою скорость развития событий".