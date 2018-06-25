Россияне ошеломлены своей собственной командой

"Сборная, удивившая всех двумя победами в двух матчах, в этот понедельник встречается с командой Уругвая. В России медленно, но верно растет увлеченность своей командой", - пишет спецкор Liberation в Москве Вероника Дорман.

"Им прочили поражение и унижение у себя дома. Никто не поставил бы ни копейки на победу сборной, считавшейся "наихудшей командой страны" в истории современного российского футбола, даже Владимир Путин, - пишет журналистка. - Но из хозяев, почти извинявшихся за то, что они принимают участие в этом ЧМ, россияне после десяти дней и своих сенсационных побед превратились в распорядителей игры, верящих в успех на будущих играх".

"Сборная, это действительно ты?!" - вопрошает российский портал "Чемпионат". Из посредственного главного тренера, не сумевшего подготовить свою команду к важнейшему турниру в ее истории, подозрительный осетин Станислав Черчесов становится национальным героем. "Ты просто космос, Стас", - распевают болельщики, перефразируя песню группы "Ленинград". В Москве футбольные фанаты купаются в фонтанах, в Санкт-Петербурге весь Невский проспект затоплен ликующей толпой с российскими флагами. На каждом перекрестке распевают национальный гимн, описывает Дорман.

"Мы все прекрасно понимаем, что выход из группы на чемпионате мира - это далеко не предел для нашей сборной. Да, решена задача-минимум, но аппетит приходит во время еды. А то качество футбола, которое мы показываем, позволяет нам надеяться на самое-самое высокое достижение", - утверждает Леонид Слуцкий, бывший главный тренер сборной России (до 2016 года).

В понедельник Россия встречается с командой Уругвая, априори самой сильной в группе А. В фан-зонах и на подступах к стадионам все чаще слышны выкрики "Россия чемпион". Теперь россияне мечтают о самом большем, передает спецкор.

"Неожиданный успех сборной здесь переживается как одно из тех чудес, на которые способен футбол, - свидетельствует Дорман. - Он объясняется энергией, исходящей от домашнего поля и трибун, заполненных соотечественниками. Однако другим коллективное спортивное достижение команды, которой не предсказывали ничего хорошего, кажется подозрительным. Тем более, что сборная России установила рекорд с самого начала: ее игроки пробежали 118 км в матче с Саудовской Аравией и 115 км в игре с Египтом. Этого оказалось достаточно, чтобы вновь всплыли подозрения в применении допинга".

По мнению Трэвиса Тайгарта, главы антидопингового агентства США (USADA), цитируемого английской газетой The Daily Telegraph, было бы "наивно" думать, что Россия не будет стремиться нарушить антидопинговые правила во время ЧМ. "Непредвиденные спортивные достижения требуют дополнительных проверок на допинг", - настаивает он.

В пятницу, чтобы нейтрализовать подобные разговоры, перед журналистами предстал врач сборной России Эдуард Безуглов. "За два сбора команды футболисты сдали по линии ФИФА больше 120 проб. По линии УЕФА и РУСАДА общее количество проб было более 200. То есть все футболисты, входящие в расширенный список, сдали в этом году больше 300 проб", - передает его слова So Foot. На самом деле, рецепт простой: "Залогом хорошей физической формы является мастерство тренерского штаба, хорошая подготовка спортсменов и огромная поддержка всей страны", - сказал Безуглов.