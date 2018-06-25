Американские законодатели недовольны молчанием по вопросу о российском вмешательстве в промежуточные выборы в США

Спецпрокурор США "Роберт Мюллер и самый высокопоставленный сотрудник разведслужб США говорят, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы, но законодатели - как республиканцы, так и демократы - утверждают, что администрация Трампа держит их в неведении по вопросу о том, готовы ли США" к этому вмешательству, сообщает Politico. Журналист Мартин Матишак пишет: "Полдюжины видных законодателей из Палаты представителей и Сената США, которые побеседовали с Politico, говорят, что не слышат от администрации ничего, кроме настораживающего молчания по вопросу о том, что затевают тролли и хакеры Москвы, а между тем остается менее 5 месяцев до выборов, которые могут подорвать господство республиканцев в Конгрессе и сорвать осуществление программы президента Дональда Трампа".

Издание пишет, что законодателям также поступают "противоречивые сигналы: Мюллер и директор Национальной разведки США Дэн Коутс, не приводя никаких публично доступных доказательств и конкретных подробностей, уверяют, что имеют место российские попытки подорвать американскую политическую систему. Тем временем сотрудники министерства внутренней безопасности США говорят, что в нынешнем году не обнаружили никаких конкретных российских атак на американские машины для голосования или базы данных".

"Мы получаем массу противоречивых сигналов в зависимости от того, какое это ведомство, - сказал республиканец Ричард Бёрр, председатель сенатского комитета по делам разведки, планирующий в июле организовать "встречу в верхах" с сотрудниками разведки. - Это побуждает нас собрать всех в одной комнате и попытаться разобраться: может быть, разведданные есть, но их докладывают в отрыве от контекста".

Демократ Адам Шифф, член комитета Палаты представителей по делам разведки, заявил в интервью: "В норме, при нормальной администрации мы видим, что руководители встречаются для обсуждения того, что они делают поодиночке, что они делают совместно или что они сообщают друг другу, каков целиком правительственный план по защите промежуточных выборов. Я просто не вижу никаких признаков того, чтобы это происходило".

Издание пишет: "Законодатели от обеих партий выразили опасения, что министерство внутренней безопасности и разведывательное сообщество не извлекли уроков из своих оплошностей 2016 года, когда они не поделились информацией об уликах российских операций с другими федеральными чиновниками, частным сектором или с избирательными комиссиями штатов".

"Законодатели также вопрошают, достаточно ли оснащены ведомства и достаточно ли они активны для того, чтобы попытаться предотвратить повторение событий в нынешнем году", - пишет издание.

Издание сообщает: "Правительство сделало безопасность выборов одной из новых приоритетных задач накануне промежуточных выборов и президентских выборов 2020 года. В том числе министерство внутренней безопасности постарается теснее сотрудничать со штатами в таких сферах, как охрана систем голосования и отслеживание попыток манипулировать электоральной инфраструктурой - например, базами данных о зарегистрированных избирателях и подключенными ИТ-системами. Федеральная комиссия по содействию выборам выделила 380 млн долларов на помощь штатам с повышением безопасности на избирательных участках, а многие штаты вкладывают свои средства в модернизацию электоральных систем". Чиновники штатов выразили опасения, что этих 380 млн недостаточно, добавляет автор.