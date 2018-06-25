Почему у Трампа не двигаются дела с его альянсом против Ирана

Президент США хочет сколотить серьезный альянс против Тегерана. Однако у него в союзниках значатся пока лишь Израиль и несколько государств Залива, констатируют Кристиан Бёме и Томас Зайберт на страницах Tagesspiegel.

Незадолго до исторической встречи Трампа и Ким Чен Ыном иранское правительство обратилось с советом к северокорейскому лидеру. Тегеран предупредил Пхеньян: прежде чем заключать какие-либо договоренности с президентом Соединенных Штатов, КНДР следует напомнить себе о том, что США то и дело выходят из международных соглашений и нарушают достигнутые договоренности. Тегеран намекал на выход Трампа из ядерной сделки с Ираном, пишут авторы.

При этом, отмечают журналисты, напряженность в трансатлантических отношениях вредит новому консенсусу в отношениях с Ираном. "После выхода США из ядерного соглашения не стало и нового альянса, на который надеялся Трамп", - говорится в статье.

Встреча с Ким Чен Ыном внесла еще больше сумятицы в отношение к внешнеполитическому курсу Вашингтона. "От Пхеньяна в плане ядерного разоружения не потребовали ничего, кроме вялой декларации о намерениях", - пишут журналисты.

Зато президент США вышел из сделки с Тегераном, которая ставила Иран в условия жесткого международного контроля. Кроме того, Трамп пригрозил санкциями тем европейским компаниям, которые ведут бизнес с Ираном, говорится в статье.

"Трамп облагает штрафными пошлинами европейских союзников и морочит им голову на саммите G7, и это только усложняет ситуацию. Неудивительно, что ведущие европейские политики не настроены присоединяться к политике Трампа в отношении Ирана", - констатируют авторы статьи.

"Иран, со своей стороны, старается наладить отношения со странами Запада. Президента Рухани ждут с официальным визитом в начале июля в Швейцарии и Австрии. Трамп может высказать недовольство в связи с этим на саммите НАТО 11 июля. Он хочет, чтобы европейцы наконец присоединились к взятому им курсу", - говорится в статье.

Планы администрации США относительно антииранского альянса рушатся не только из-за разногласий с европейцами. "Важнейшие покупатели иранской нефти - Китай и Индия - не выказывают намерений примкнуть к новым американским санкциям", - передает издание.

Китайский импорт нефти из Ирана составляет около 700 тыс. баррелей в день, индийский - 500 тыс. баррелей. Это означает почти 80 млн долларов прибыли в сутки для Ирана.

"На фоне обоюдных китайско-американских угроз ввести штрафные санкции Пекин, возможно, возьмет на мушку импорт нефти из США, месячный доход от которого составляет порядка миллиарда долларов. Если объемы импортируемой из США нефти будут сокращены, Китай сможет увеличить ввоз иранской нефти. Это приведет Трампа в ярость", - пишут авторы.

При этом нельзя утверждать, что Трамп одинок в своем отношении к Тегерану. Большую опасность, исходящую от Ирана, видят и Саудовская Аравия, а также другие монархии Залива.

"Страны, исповедующие суннитский ислам, вот уже несколько лет вынуждены следить за тем, как Иран наращивает свое влияние в шиитском мире", - передают журналисты.

"Тот факт, что, выйдя из сделки с Ираном, Трамп окончательно становится их союзником, не может не нравиться арабским властителям", - говорится далее. На руку это и Израилю. Там твердо убеждены, что Тегеран замыслил плохое и водит за нос весь мир. Израиль не потерпит ядерного оружия у Ирана и намерен предотвратить это, в случае необходимости даже военным путем, заявляют представители Израиля.

"Режим мулл в Тегеране, похоже, не сильно впечатлен подобными заявлениями, вместе с тем он не доверяет и европейцам. Тегеран, - констатируют авторы, - готовится к окончательному краху ядерного соглашения".

Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана, указал на то, что его страна в состоянии в течение месяца вернуться к обогащению урана.

"По мнению наблюдателей, подобные заявления делаются с целью оказать давление. Европейцам должно стать понятно, что, если они не смогут держать обещания, Иран не будет соблюдать и свои", - говорится в статье.

Это становится проблемой прежде всего для президента Рухани: "сторонники жесткой линии обвиняют его в том, что его курс на открытость и ненавистная им ядерная сделка ничего не принесли Ирану", пишут журналисты. В народе эта ситуация также не добавит популярности умеренному Рухани.