Чемпионат без пятен

"Еще две недели назад ни одно сообщение о ЧМ не обходилось без подробного описания российских проблем: допинг, гомофобия и готовые к применению насилия футбольные хулиганы. Однако с тех пор как футбольный мяч с подачи ФИФА покатился по путинскому государству, эти явления, кажется, потеряли свою значимость", - пишут журналистки немецкого издания Tageszeitung Надиа Аль-Массалмех, Софи-Кристин Урбанович и Штефани Диттербранд.

"Блестящий дуэт Владимира Путина и Джанни Инфантино преподносит ЧМ как прекрасный, чистый международный праздник", - отмечают авторы, сравнивая проходящий чемпионат со стиральной машиной, отмывающей репутацию. Те, кто может расстроить общее веселье, отсортировываются и попадают в сливной фильтр. Благодаря ФИФА российскую сборную "в режиме быстрой стирки удалось отмыть от грязи допингового болота", а за хулиганами следит "мистер Пропер" - российские спецслужбы. А что с гомофобией? Пока идет чемпионат, ФИФА будет добавлять в стиральную машину "приличную горстку толерантности" и грозить указательным пальцем, в то время как Россия по-прежнему не будет ничего предпринимать против гомофобии в собственном обществе, уверены журналистки.

"Через 20 дней барабан стиральной машины ЧМ остановится. Кто тогда позаботится о грязных пятнах? Точно не ФИФА. У нее есть другие дела. В Катаре уже ждут новые корзинки с грязным бельем, которое нужно постирать до ЧМ-2022", - пишут авторы в заключение.