Глава Европарламента: Нам понадобится 6 млрд евро для закрытия средиземноморского маршрута

Страны ЕС должны найти совместный путь решения вопросов, связанных с миграцией в Европу. Над европейской мечтой нависла серьезная угроза. Для перекрытия средиземноморского маршрута необходима сумма в 6 млрд евро, пишет в своей статье на сайте немецкой Die Welt глава Европарламента Антонио Таяни.

По мнению европейского политика, странам ЕС "необходимо мужество, а также стратегия на ближайшую, среднюю и дальнюю перспективу, которая основывается на двух принципах. С одной стороны, мы должны позаботиться о том, чтобы те, кто действительно может претендовать на нашу защиту, могли безопасно добраться до Европы (...). С другой - нам необходимо сформировать работающую в автоматическом режиме обязательную к исполнению процедуру распределения тех, кто запрашивает статус беженца, по странам ЕС".

В ближайшей перспективе, продолжает Таяни, мы "должны устроить все таким образом, чтобы люди перестали отправляться в путь на свой страх и риск, и тем самым помешать контрабандистам ставить на кон жизни десятков тысяч человек".

"По примеру договоренностей с Турцией, благодаря которым удалось закрыть балканский маршрут, Евросоюз должен инвестировать 6 млрд евро для перекрытия средиземноморского пути", - говорится в статье.

"А по примеру уже существующего сотрудничества между ЕС и Нигером мы должны наладить взаимодействие с такими транзитными странами, как Мавритания, Мали, Чад, Тунис, Марокко, Алжир и даже Ливия", - отмечает Таяни.

"Из 650 тыс. запросов на предоставление убежища, поданных в 2017 году, 416 тыс. были оформлены всего в трех странах: в Германии, Италии и Франции. Эта откровенная несправедливость связана с Дублинским соглашением, вокруг которого все чаще разгораются споры и возникает напряженность между странами ЕС", - говорится в статье.

По мнению главы Европарламента, эту ситуацию следует менять: "Нам необходима справедливая и эффективная миграционная система".

"Чтобы убедить упорно настаивающие на своей позиции государства признать необходимость распределения беженцев (по странам ЕС. - Прим. ред.), им должны быть предоставлены гарантии того, что ЕС будет контролировать внешние границы и обеспечит защиту от проникновения из Северной Африки".

Без убедительной общеевропейской стратегии каждый снова будет действовать по своему усмотрению. "А это приведет к ренационализации миграционной политики, закрытию национальных границ и краху Шенгенского соглашения", - предостерегает Таяни.

Помимо этого, политик призывает к более активным шагам по стабилизации Ливии, для того чтобы эта страна стала надежным партнером по переговорам для ЕС.

"Мы требуем, чтобы при следующем планировании бюджета ЕС были предусмотрены средства на так называемый "план Маршалла по Африке". Нам необходимо по меньшей мере 40 млрд евро, чтобы в ближайшие 10 лет мобилизовать инвестиции в размере 500 млрд евро. В рамках надежной экономической дипломатии и наличия квот на законную миграцию эти инвестиции могут содействовать заключению соглашений о возвращении (мигрантов) в страну происхождения", - отмечает автор.

Незаконная миграция может положить конец европейской мечте. "Мы не можем и не должны допустить этого. Мы должны набраться мужества, решительности и амбициозности, чтобы найти новые совместные пути", - резюмирует глава Европарламента.