25 июня 2018 г. Джошуа Робинсон | The Wall Street Journal Иностранный агент российского футбола "В качестве команды-хозяйки текущего ЧМ Россия очень гордится чисто российским характером своей сборной", - пишет журналист The Wall Street Journal Джошуа Робинсон. "Другие сборные сделали ставку на диаспоры своих народов, чтобы привлечь лучших футболистов и прочие таланты, рассеянные по земному шару, но российская Sbornaya может похвастаться тем, что она более российская, чем купола-луковки и матрешки. Только один игрок российской сборной родился за пределами России, 21 из 23 игроков занимаются своим ремеслом в этой стране", - говорится в статье. "Но не поэтому на этом турнире команда превосходит ожидания и уже выходит в плей-офф. Ведь секретное оружие России - на самом деле человек, который не жил здесь с детсадовского возраста. Его зовут Денис Черышев. Он говорит по-русски с испанским акцентом. И на этом ЧМ он - собственный "иностранный агент" России", - пишет Робинсон. Денис Черышев родился в Нижнем Новгороде, а в 5 лет, когда его отец, профессиональный футболист, подписал контракт с хихонским "Спортингом", переехал в Испанию. "Пожалуй, для обучения футболу в 1990-х не было лучшего места, чем Испания, где дети растут с мячом у ног и владеют тактикой так, словно защитили по ней диссертацию. Этого хватило, чтобы сформировать Черышева как типичного испанского футболиста", - считает автор. Он называет Черышева "одаренным нападающим, действующим наиболее эффективно в пространстве между позициями центрального полузащитника и бомбардира". "Я вовсе не исключаю для себя возможности (играть. - Прим. автора) за Испанию, - говорил Черышев в 2011 году в интервью испанской газете Marca. - Собственно, я считаю себя больше испанцем, чем русским, потому что всю жизнь живу в Испании, хоть и родился в России. Но, конечно, во мне есть и русская часть - мое имя". Журналист считает: "Когда Черышев всецело присягнул на верность российской сборной, он несколько смягчил свою позицию, обнаружив, что связан со страной не только своим именем". "Характер у меня русский, довольно холодный", - сказал он в 2014 году в интервью El Pais, но "веду я себя по-испански, потому что очень люблю поговорить с людьми". Журналист замечает: "А россияне сейчас любят поговорить о нем. Два гола, которые он забил в матче открытия на ЧМ, уже причислены к ярким моментам турнира". В карьере Черышева была полоса невезения, в том числе целая серия травм. "До ЧМ этот 27-летний экс-вундеркинд выступал за свою страну всего 11 раз", - пишет автор. Но на ЧМ он нашел свое место в энергичных атаках команды. Источник: The Wall Street Journal