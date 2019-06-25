Россия тоже легко идет на санкции

"Российские авиакомпании больше не смогут летать в Грузию с 8 июля. Бывшая советская республика - не единственная страна, на которую наложены санкции за то, что ее политика стала вызывать недовольство Москвы", - пишет журналист французской газеты La Croix Оливье Таллес.

"Россия начала угрожать санкциями бывшей республике СССР с 1998 года и перешла к действиям в 2006 году", - говорится в статье. "Чтобы наказать Тбилиси за сближение с Европейским союзом, российское фитосанитарное агентство решило, что грузинские вина представляют опасность для потребителей", - напоминает Торнике Гордадзе, бывший грузинский министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, преподаватель-исследователь в Институте изучения политики (Париж). - Это внешнеполитическое оружие".

"То эмбарго закончилось в 2013 году после победы "Грузинской мечты" олигарха Бидзины Иванишвили, партии, которую Москва назвала "конструктивной". "Перед общественным мнением "Грузинская мечта" во многом играет на потеплении дипломатических отношений с Москвой и на страхе новой войны в случае победы оппозиции", - считает Торнике Гордадзе. Российские власти также сохранили возможность пересмотра запрета на полеты в Грузию в случае смены "риторики" на месте", - указывает La Croix.

"Россия Владимира Путина спешит осуждать американские и европейские политические санкции, накладываемые на нее, начиная с 2014 года, однако сама часто использует санкции по отношению к своим соседям, как только те выбирают направления, сочтенные противоречащими интересам Москвы. Помимо Грузии, также Молдавия и Украина в один прекрасный день обнаружили, что их продукция полностью или частично оказалась запрещенной на российской территории", - комментирует Таллес.

"Так, в 2006 году, в качестве наказания правительства Молдавии за его проевропейский сдвиг, молдавские вина утратили доступ к российскому рынку, на который тогда приходилось 76% экспорта. Что касается Белоруссии, то с января 2019 года она вынуждена покупать свою нефть по более дорогой цене за то, что отказалась от размещения российской военной базы на своей территории", - пишет автор статьи.

"По историческим причинам эти страны оказались в разной степени зависимости от своей торговли с Россией", - отмечает Татьяна Кастуева-Жан, которая руководит центром "Россия/Новые независимые государства" в Институте международных отношений Франции. "Россия может оказывать давление на своих соседей, используя цены и поставки газа и нефти, эмбарго на продовольственные товары или туризм, - продолжает она. - Это довольно эффективно, поскольку такие меры ставят в неблагоприятное положение экономику этих стран".