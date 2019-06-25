"Я не вижу причин для отставки", - говорит премьер-министр Чехии

"Более 250 тыс. человек откликнулись на призыв аполитичной гражданской инициативы "Миллион мгновений для демократии", которая в воскресенье 23 июня организовывала свой шестой митинг начиная с весны. Инициаторы митинга снова протестовали против мошенничества с европейскими субсидиями, в котором Еврокомиссия обвиняет Андрея Бабиша - она требует от него возмещения незаконно полученных 17,4 млн евро. На этот раз ясно звучит требование об уходе главы чешского правительства. На кабине подъемного крана, возвышающегося над площадью, где проходит митинг, красуется плакат с одним словом: "Отставка!" - описывает спецкор Le Monde в Праге Ариан Шемен.

"Уважаемый ЕС, пожалуйста, не кормите олигархию", - гласит один плакат. Толпе "надоел" Бабиш, но она ведет себя вежливо. На другом плакате изображены серп и молот, словно вытаскивающие на свет коммунистическое прошлое премьер-министра и его недолгую деятельность в чехословацкой службе государственной безопасности. Третий плакат напоминает, что миллионер Бабиш, основатель агрохимического холдинга Agrofert, является владельцем второго состояния страны", - передает журналистка.

"Еще один член правительства, фигурирующий на плакатах - новый министр юстиции Мария Бенешова, ее назначили в апреле, в разгар беспорядков, а теперь несколько НПО подозревают ее в защите Бабиша от возможных судебных разбирательств", - говорится в статье.

"Это назначение для многих стало озарением, - поясняет Дэвид Ондрацка, один из руководителей Transparency International, неправительственной организации, которая борется с коррупцией в правительствах по всему миру и поддерживает акции протеста "Миллиона мгновений для демократии". - Конфликт интересов, использование государственных средств для собственного бизнеса, олигархическое господство зашло уже слишком далеко. Мало того, Бабишеще вмешивается в правосудие... "

"В июне Бабишу пришлось поволноваться из-за проекта аудиторского отчета Еврокомиссии, подтверждающего, что он может оказаться в ситуации конфликта государственных и личных интересов", - указывает Le Monde.

"23 июня в Чехии произошел самый большой митинг начиная с 1989 года и эпохи падения коммунизма. В воскресенье у всех на устах было упоминание о "бархатной революции", - отмечает автор статьи. .

"Тридцать лет назад трое основателей "Миллиона мгновений для демократии" еще не родились, однако они усердно проштудировали учебники истории. "Мы не совершаем революцию, но мы хотим восстановить связь с наследием и ценностями 1989 года", - пояснил с трибуны вице-президент движения Бенджамин Ролл. "Тут дело не в ностальгии, но мы должны понимать, что с тех пор в нашей стране началась свобода", - заявляет глава движения Микулаш Минар.

"Прежде чем год назад полностью посвятить себя борьбе с посягательствами на демократию в своей стране, этот 26-летний рыжеволосый парень изучал теологию, затем философию, чешский язык и литературу, - отмечает автор публикации. - Его манифест, который прочитал с эстрады его бывший преподаватель философии, является скорее руководством по мудрости, нежели политической программой".

В воскресенье вечером Бабиш все же счел необходимым высказаться в газете "Млада фронта Днес", одном из двух заголовков, принадлежащих созданной им медиакомпании:

"Я привык к митингам. Я не вижу никаких причин уходить в отставку", - объяснил там глава чешского правительства.

А затем иронически отметил: "Здорово, что через тридцать лет после ноября [1989 года] люди могут демонстрировать и выражать свое мнение...".

"Андрей Бабиш был избран в 2013 году вскоре после создания им небольшой популистской партии "недовольных граждан". Мог ли он представить себе, что шесть лет спустя 250 тыс. возмущенных его методами чехов публично потребуют его голову?" - резюмирует Шемен.